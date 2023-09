Le Parlement européen est favorable à la criminalisation des clients de la prostitution: "Elle nourrit les réseaux de traite des êtres humains"

Par ce texte, qui n’a en soi aucune valeur contraignante, le Parlement appelle la Commission européenne à proposer des lignes directrices communes qui garantissent les droits fondamentaux des personnes prostituées, y compris l’accès aux services de santé, au système judiciaire et à des moyens leur permettant de sortir de la prostitution.

Porté par la sociale-démocrate allemande Maria Noichl, ce rapport ne fait cependant pas l’unanimité comme en témoigne le résultat du vote. “Il devait au départ établir un état des lieux des législations européennes et en faire l’analyse comparative, relève l’eurodéputée belge Saskia Bricmont (Ecolo). Or, il s’est transformé en un éloge du modèle nordique actuellement utilisé par la France, l’Irlande et la Suède.”

Au point de préconiser au niveau européen cette approche législative qui dépénalise les personnes qui se prostituent mais criminalisent les clients et les tiers afin de “réduire la demande”. “D’autres voies existent”, poursuit Saskia Bricmont en évoquant la Belgique où la légalisation de la prostitution ne criminalise pas les clients mais confère aux travailleuses et travailleurs du sexe des droits à la sécurité sociale, à une défense en cas d’exploitation ou de non-paiement de leurs services etc.

“Ce qui n’empêche pas l’État d’agir contre la traite des êtres humains”, ajoute l’eurodéputée qui a voté contre le rapport Noichl comme le préconisait l’Autrichienne Monika Vana, rapporteure fictive du groupe des Verts dans ce dossier.

Le “modèle nordique” en débat

Les débats ont illustré ces divergences d’approche éthique et sociétale. Certaines eurodéputées ont insisté sur “celles et ceux qui ont choisi d’exercer la prostitution en disposant de leur propre corps”. Plusieurs autres ont souligné que cela ne représentait pas la majorité des situations. “La prostitution est excessivement rarement l’expression d’un choix et d’une liberté, a ainsi déclaré la socialiste française Sylvie Guillaume. Elle impacte l’égalité des genres, les droits des femmes et nourrit les réseaux de traite des êtres humains. ”

Des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty avaient quant à elles publié une lettre ouverte appelant à voter contre le rapport Noichl car, en instituant la pénalisation des clients, le modèle nordique place la prostitution dans une clandestinité qui crée de l’insécurité pour les personnes qui l’exercent.

Un point de vue partagé par des organisations de travailleurs du sexe telles que l’Alliance des travailleurs du sexe (European Sex Workers Alliance ESWA) qui, dès l’adoption en commission “Femmes” en juin dernier, avaient appelé au rejet d’un texte “rédigé sans consultation de “leur” communauté”.

Adopté en France en 2016, le modèle nordique a fait l’objet d’une requête déposée par 260 travailleuses et travailleurs du sexe devant la Cour européenne des droits de l’homme. Selon ces requérants, soutenus par une vingtaine d’associations qui elles aussi demandent l’abrogation de la loi, l’incrimination des clients de la prostitution a poussé les personnes qui se prostituent à la clandestinité et à l’isolement, les exposant ainsi “à des risques accrus pour leur intégrité physique et leur vie”. En déclarant cette requête “recevable” le 31 août dernier, la Cour reconnaît que ces personnes “pouvaient se prétendre victimes” ce qui “ne préjuge pas du bien-fondé des requêtes” sur lequel elle se prononcera “dans un prochain arrêt”, qui sera sans nul doute très commenté.