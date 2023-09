"Ils ne comprennent pas": Al-Qaïda menace la France d'attaques terroristes

Dans le magazine, un montage d'images représente notamment un homme cagoulé et armé d'un fusil, avec des images d'une ville incendiée, des militaires et deux policiers français effondrés dans les bras l'un de l'autre. Les textes qui accompagnent l'illustration sont eux aussi sans équivoque. "Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'Islam et les musulmans parmi les pays de l'Union européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager", peut-on lire dans les pages, que le Figaro a pu lire.

Ces phrases font référence aux profanations du Coran ces derniers mois en Suède, où un réfugié irakien a notamment brûlé un exemplaire du Coran au début du mois de septembre, et piétiné un autre exemplaire fin juillet. Des profanations similaires ont également eu lieu au Danemark. Ces faits ont suscité de vives réactions à l'étranger, et provoqué des tensions diplomatiques entre la Suède et des pays du Proche-Orient. Le service de la Sûreté suédoise a d'ailleurs décidé, mi-août, de relever le niveau d'alerte terroriste à 4 sur 5 suite à cela.

Pour en revenir à la revue d'Al-Qaïda, des menaces claires sont également évoquées, notamment l'attaque d'une ambassade ou d'un ministère français. "La Suède, la France et d'autres pays qui combattent Dieu [...] ne comprennent pas simplement des paroles abstraites. Ils ne comprennent pas le langage du dialogue et de la communication [...] Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte, jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme 'L'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente' ou 'Une attaque armée contre un ministère à Paris'", est-il écrit.