Deux mois après la disparition d’Emile, des habitants s’expriment :”Il y a quelque chose que personne n’ose dire mais qu’il faut bien comprendre”

Disparition d'Emile: le mystère demeure et un vent d'inquiétude souffle sur le Vernet

Deux mois après, la disparition d'Emile, deux ans et demi, dans un hameau alpin, reste inexpliquée et les enquêteurs "continuent à exploiter des pistes". Les parents, eux, se cramponnent à leur foi et n'ont "pas peur de demander à Dieu un miracle".