De Lampedusa à Pontida, la migration lance la campagne européenne

(Cecilia Fabiano/LaPresse via AP) ©LaPresse

Le centre d’accueil nettoyé

Sur la route qui mène au centre d’accueil des migrants de Lampedusa, le convoi officiel est bloqué par un groupe d’habitants. Ils refusent que leur île soit recouverte de tentes pour héberger les demandeurs d’asile. Giorgia Meloni sort de la voiture pour les rassurer, en promettant que deux ferrys seront envoyés quotidiennement pour vider l’île des nouveaux arrivants. Le centre de premier accueil qui abritait ces derniers jours plusieurs milliers de personnes dans des conditions sanitaires discutables, a été renettoyé pour la visite des deux femmes. La montagne de déchets et de bouteilles vides a été retirée, la toilette à ciel ouvert dans la cour du centre a disparu, les tentes de La Croix rouge ont été déplacées. “La lutte à l’immigration est un défi continental qui demande une réponse communautaire”, affirme Ursula Von der Leyen. “Nous préparons un plan d’action en dix points pour soutenir l’Italie” promet-elle. Giorgia Meloni ne peut cacher sa satisfaction, elle démontre ainsi aux Italiens qu’elle n’est pas en rupture avec les autorités européennes et qu’elle obtiendra un support à sa politique migratoire.

Von der Leyen à Lampedusa, Le Pen à Pontida

En invitant Ursula Von der Leyen à Lampedusa, Giorgia Meloni a coupé l’herbe sous les pieds de Matteo Salvini. Depuis plusieurs jours, le chef de La Ligue critiquait l’Union européenne, accusée d’abandonner l’Italie face à ce qu’il appelle une “invasion organisée pour mettre en difficulté le gouvernement italien.” Il avait aussi annoncé dans une vidéo enregistrée en français grâce à l’intelligence artificielle, que l’invitée d’honneur du grand rendez-vous de La Ligue ce dimanche à Pontida, ne serait autre que son amie, Marine Le Pen. La prairie sacrée de Pontida, là où selon la légende, la Ligue Lombarde aurait repoussé l’invasion de Barbe Rousse au XIIe siècle, est devenue près de mille ans plus tard le lieu où les électeurs de la Ligue veulent repousser ce qu’ils appellent “la nouvelle invasion”. “Nous avons été sauvés ici de l’invasion des barbares”, dit cette militante, ” et vous devez me dire clairement si ce qu’il se passe à Lampedusa n’est pas une nouvelle invasion !”.

Les migrants, c’est l’un des thèmes qui unit Matteo Salvini et Marine Le Pen réunis pour lancer la campagne électorale en vue des élections européennes de juin prochain. “Nous défendons nos peuples face à la submersion migratoire aujourd’hui organisée”, hurle la présidente du rassemblement national applaudie par la foule, rappelant aussi que seul Matteo Salvini avait réussi à bloquer les bateaux en 2018. “Nous ferons tout pour bloquer cette invasion qui risque de devenir un désastre. Chaque moyen nécessaire pour bloquer les migrants doit être utilisé”, renchérit Matteo Salvini, qui veut réquisitionner la marine militaire italienne dans le canal de Sicile. Entre la droite identitaire de Matteo Salvini et la droite conservatrice de Giorgia Meloni, difficile de savoir qui tiendra le discours le plus extrême, mais à neuf mois des élections européennes, les migrants sont clairement devenus le thème central de la prochaine campagne électorale. Un vent identitaire souffle sur l’Europe.

À lire aussi