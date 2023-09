La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie poursuivent leur fronde contre le plan européen d’exportation des céréales ukrainiennes

À lire aussi

La Hongrie est même allée plus loin que la prolongation de l’embargo en décidant que la liste des produits ukrainiens interdits sur son sol compterait vingt-quatre éléments au lieu de quatre. La Pologne y a pour sa part ajouté la farine et les aliments pour animaux. “Nous ne sommes pas d’accord avec la décision de la Commission européenne et dans l’intérêt des agriculteurs et des consommateurs polonais, nous prenons des mesures nationales”, a justifié le porte-parole du gouvernement Piotr Muller, pourtant un des plus fervents soutiens de l’Ukraine, par ailleurs. La proximité des élections législatives polonaise du 15 octobre n’est évidemment en rien étrangère à la décision du gouvernement, dominé par le parti eurosceptique et ultraconservateur Droit et Justice (PiS) qui entend conserver l’importante réserve de voix que représente le monde agricole.

Embarras européen

Que ces trois pays décident de bafouer sa décision est source de grand embarras pour la Commission européenne. Afin de soutenir Kiev, mais aussi d’alléger la pression sur les marchés mondiaux, l’Union européenne avait suspendu les droits de douane et les quotas pour les produits venant d’Ukraine, dont elle facilitait les exportations, vers l’Afrique notamment, via les “voies de solidarité” (terrestres ou fluviales) européennes. Dont celles qui passaient par les États membres voisins de l’Ukraine. Arguant que le transit ne fonctionnait pas, et que leurs marchés étaient inondés par les produits ukrainiens, ces pays avaient déjà décidé, unilatéralement, de décréter un embargo. Pour éviter un conflit, la Commission leur avait accordé le droit exceptionnel d’interdire la vente de blé (mais pas le transit), de maïs, de graines de tournesol et de colza ukrainiens jusqu’en septembre. Elle avait, en sus, accordé une aide de 100 millions d’euros aux agriculteurs des cinq pays.

À lire aussi

Le refus de trois pays d’en finir avec les embargos endommage l’unité que l’Union européenne cherche à afficher dans tous les domaines quand il s’agit de l’aide à l’Ukraine. Il met aussi la Commission dans une position délicate. En vertu des traités, la politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union européenne, exercée par la Commission. La manœuvre de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie les expose à l’ouverture d’une procédure d’infraction. Pour l’heure, l’exécutif européen temporise : “Nous ne commentons pas [les mesures prises par les trois pays]. Nous devons d’abord les analyser avant d’envisager les étapes suivantes”, a déclaré Miriam Garcier Ferrer, porte-parole de la Commission pour l’Agriculture et le Commerce, lors du point presse quotidien de l’institution.

L’Ukraine, elle, perd patience. Le vice-ministre ukrainien au Commerce, Taras Kachka, a dit au site d’information Politico l’intention de Kiev de poursuivre les trois pays en justice devant l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), “afin de prouver que ces mesures sont juridiquement erronées.”