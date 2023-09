Une jeune femme, ignorant qu’elle était enceinte, se rend compte qu’elle accouche lorsqu’elle voit le pied de son bébé dépasser

Bien qu’il arrivait qu’ils aient “régulièrement” des relations sexuelles et qu’il existait donc un risque, Faye a réalisé plusieurs tests de grossesses qui se sont tous révélés négatifs, rapporte-t-elle auprès du Kennedy News and Media. Son cycle menstruel n’était également pas perturbé et aucun signe d’une éventuelle grossesse n’apparaissait.

Pourtant, elle s’est réveillée un matin avec la poche des eaux fissurée. “La vie était normale jusqu’à ce que je me réveille dans une immense flaque d’eau”, explique-t-elle.

La jeune femme s’est ensuite rendue aux toilettes et a constaté que le pied de son bébé était sorti. Elle a immédiatement appelé une ambulance dans laquelle l’enfant est né. “Les contractions battaient leur plein. À partir du moment où les eaux ont coulé jusqu’à l’accouchement qui a duré deux heures, tout s’est passé très vite”, détaille Faye White.

Des complications sont d’ailleurs survenues. La petite fille souffre de lésions cérébrales. Les conséquences éventuelles ne sont pas encore connues et celles-ci peuvent également se développer avec le temps.