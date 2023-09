Selon BFM DICI, des plongeurs de la gendarmerie sont présents dans la commune du Vernet et inspectent un lac situé en derrière de la piscine. L’étendue d’eau de 1500 m2 est utilisée en cas d’incendie. “Avec le temps, ça sert aussi à la pêche et aux sorties en famille”, a précisé un habitué à nos confrères.

"Il n'y a toujours aucun élément nouveau", indique un proche de l'enquête à BFM. Les enquêteurs avaient déjà fouillé ce plan d'eau mais y retournent pour être sûrs.

Cela fait plus de deux mois que le petit garçon a disparu. ”Si on ne retrouve pas Émile, c’est qu’il n’est plus présent dans le périmètre des recherches et qu’une tierce personne l’a emporté plus loin”, avait estimé le maire du Vernet, François Balique, dans une interview au Parisien la semaine dernière. "Si on avait cherché une boule de pétanque, on l’aurait retrouvée vu le temps consacré et les moyens humains et techniques mis en œuvre.”