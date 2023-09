Berlin et Paris avancent des pistes pour réformer l’Union européenne en vue de l’élargissement

C'est le président du Conseil européen, Charles Michel, qui sera content : le Belge avait été critiqué pour avoir fixé à 2030 la date à laquelle l'UE devrait être prête à l'élargissement, mais c'est également celle que les experts retiennent. "La question n'est pas de savoir s'il faut élargir l'UE - il le faut - ou quand - car il faut le faire au plus vite - mais comment il faut l'élargir. Nous ne pourrons pas répondre à cette question avec les recettes d'hier", a expliqué Laurence Boone, secrétaire d'Etat française chargée de l'Europe.

Le fruit du travail du groupe des Douze a été présenté ce mardi à Bruxelles par les deux rapporteurs, l’Allemande Daniela Schwarzer et le Français Olivier Costa, aux ministres des Vingt-sept en charge des Affaires européennes. “L’UE n’est pas prête à accueillir de nouveaux membres, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan politique”, soulignent les experts dans un préambule, en rappelant l’évidence. Il y a donc lieu d’ouvrir le chantier de rénovation. En réformant les traités quand cela s’avérera nécessaire, mais sans attendre l’issue d’un exercice qui serait complexe et fastidieux, ni conditionner l’élargissement à ce préalable. Le groupe des Douze invite les institutions européennes et les Vingt-sept à opérer des changements avant les élections européennes de début juin 2024.

Moins de commissaires, la fin de l’unanimité

Ils proposent une série de réformes institutionnelles pour adapter l’UE aux prochains élargissements. Parmi celles-ci, la réduction la taille du collège des commissaires – ce que le traité de Lisbonne prévoyait pour… 2014. S’il comptait plus de trente membres, on aurait des commissaires chargés de la machine à café ou de la photocopieuse, puisque l’Union n’a pas assez de compétences pour qu’on multiplie les portefeuilles significatifs.

Le groupe des Douze propose également, sans surprise, d’en terminer avec la règle de l’unanimité, toujours en vigueur pour la politique étrangère et la défense, l’élargissement et l’état de droit, la fiscalité, le budget pluriannuel… Bref, d’en finir avec la possibilité d’un État membre, même le plus petit, de mettre son véto, sans que cela se justifie par son intérêt national vital. La majorité qualifiée serait généralisée sous le principe : 60 % des États membres représentant 60 % de la population. Attention : sujet explosif, certains pays tenant à l’unanimité comme à la prunelle de leurs yeux.

Le serpent de mer de l’Europe à plusieurs vitesses refait surface

Partant du principe qu’aucun État membre ne devrait aller plus loin dans l’intégration européenne qu’il ne souhaite, que ceux qui veulent aller de l’avant ne devraient pas en être empêchés par les réticents, et que tous les pays d’Europe n’ont pas vocation/ambition de rejoindre l’Union, les experts ressortent l’idée de l’Europe différenciée avec cercles concentriques.

Cette idée, déjà ancienne, de l’Europe à plusieurs vitesses, tient, c’est paradoxal, à la fois de la réalité – il y a effectivement des niveaux d’intégration différents – et du fantasme – on peine, jusqu’ici, à en identifier les effets concrets sur le fonctionnement de l’UE. Au milieu serait donc, le cercle intérieur (jadis dit “noyau dur”) des États membres les plus intégrés (au moins les membres de la zone euro), entourée de l’UE, elle-même entourée par les États associés (Norvège, Islande, Suisse, un jour peut-être, le Royaume-Uni.) et ceux de la Communauté politique européenne.

Pas d’état de droit, pas d’argent

Les experts insistent sur le fait que s’il peut y avoir dans l’Union des États membres plus intégrés que d’autres, il ne peut y avoir de différenciation en ce qui concerne l’état de droit et les valeurs européennes décrites dans l’article 2 du traité sur l’UE. Pas d’argent européen pour ceux qui les bafouent, plaide le Groupe des Douze, qui suggère d’étendre la portée du mécanisme de conditionnalité. Une autre proposition est de réécrire l’article 7 du traité, pour qu’il puisse effectivement servir à sanctionner les États membres qui piétinent l’état de droit – il a été activé en 2017 contre la Hongrie et en 2018 contre la Pologne, sans impact notable sur la dérive autocratiques observée dans ces deux pays.

"Je suis tout à fait d'accord avec les auteurs du rapport pour dire que l'état de droit est au cœur de tout" pour l'UE, a souligné la ministre allemande aux Affaires européennes Anna Luhrmann, venue présenter le rapport avec son homologue française, sans pour autant se positionner sur ces pistes.

Il y a dans ce rapport de quoi intéresser et intriguer les capitales de l’Union, mais aussi d’en agacer souverainement certaines – on pense à Budapest et Varsovie en premier lieu. Anna Luhrmann, a indiqué s’attendre “à un débat animé” sur ces questions lors du sommet informel de Grenade des 5 et 6 octobre. Fun fact : Laurence Boone, n’a pas été en mesure de “présenter la position française sur les options” suggérées par les experts.