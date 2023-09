La Commission européenne propose d’autoriser le glyphosate jusqu’en 2034, la Belgique n’a pas encore arrêté sa position

”Dix ans”, propose la Commission européenne. Une source communautaire justifie la longueur de la prolongation par le fait “que deux évaluations complètes du glyphosate réalisées en six ans ont obtenu les mêmes résultats”. La Commission appuie sa proposition sur les conclusions de l’Agence européenne de sécurité des aliments. Publiées le 26 juillet dernier, elles n’identifient pas de “domaines de préoccupations critiques” dans l’usage du glyphosate. L’exécutif européen prend également en compte la position de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa), qui, fin 2022, avait estimé qu’en vertu de critères scientifiques, le glyphosate ne devait pas être classé comme substance cancérigène, susceptible de modifier le matériel génétique ou nocive pour la reproduction. L’Echa contredit en cela l’avis de l’Organisation mondiale de la santé qui, en 2015, avait classé le glyphosate comme “cancérogène probable”.

Les opposants donnent de la voix

En cas d’approbation des États membres, le glyphosate continuera à être autorisé dans l’Union, mais chacun des produits qui le contient devra recevoir un feu vert national. “Les conditions d’autorisations peuvent être différentes dans un État membre à l’autre et tous les produits au glyphosate ne sont pas utilisés dans tous les États membres. Les usages dans les pays méditerranéens ne sont pas les mêmes que dans les pays nordiques”, précise la source de la Commission. La Belgique, par exemple, en interdit l’usage aux particuliers.

À lire aussi

Bien qu’attendue, l’annonce de la décision de la Commission a provoqué les réactions courroucées des partis verts et des associations de défense de l’environnement, qui réclament l’interdiction d’une substance qu’elles présentent comme dangereuse. Les conclusions de l’Echa et de l’Efsa ne les convainquent pas, que du contraire. L’association Pesticide Action Network souligne que des scientifiques auditionnés au Parlement européen ont épinglé “des défauts et de manquements graves” dans les évaluations des deux agences européennes, basées sur une “approche datée, biaisée, et très favorable à l’industrie”.

Des questions encore sans réponse

L’Efsa elle-même reconnaît que certaines questions restent en suspens. Faute d’informations et de données, l’étude sur le risque mutagène d’une impureté dans le glyphosate n’a pas été finalisée, pas plus que les risques que posent les résidus dans les cultures en rotation sur le régime des consommateurs, ou ceux encourus par les plantes aquatiques. L’agence pointe également l’absence d’information sur la toxicité et à court et long terme d’un élément présent dans la formule. Elle fait aussi état de l’absence de méthodologie harmonisée concernant les risques pour la biodiversité, ou de lignes directrices internationalement reconnues pour l’évaluation des risques pour le microbiome (les micro-organismes qu’on retrouve sur le corps).

Pour répondre à certaines préoccupations et réduire les risques potentiels, la Commission propose de soumettre l’autorisation de l’usage du glyphosate à plusieurs conditions et restrictions, que devraient faire respecter les États membres. Parmi celles-ci : la vérification de la comptabilité de certains composants des pesticides contenant du glyphosate avec la réglementation européenne et l’examen de l’exposition des consommateurs aux résidus présents dans les cultures cultivées en rotation. Les États membres doivent aussi veiller à la protection des nappes aquifères souterraines exposées aux infiltrations via les eaux de surface. Ils doivent être particulièrement attentifs à la protection des petits mammifères herbivores et aux risques pour la biodiversité en général. Afin de réduire les risques d’utilisation du glyphosate liés à la pulvérisation, la Commission propose aux États membres d’établir des bandes tampons de 5 à 10 mètres aux abords des zones aspergées.

Les États membres se prononcent le 13 octobre

La proposition de la Commission va faire l’objet d’une première discussion au Comité des représentants permanents des Vingt-sept auprès de l’Union (Coreper), vendredi. Le vote est programmé pour le 13 octobre, au même niveau. Si la proposition recueille une majorité qualifiée (au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population), l’autorisation du glyphosate sera prolongée. Sans majorité dans un sens ou l’autre, la question sera posée au comité d’appel. Il faudrait alors une majorité qualifiée contre l’autorisation pour que celle-ci ne soit pas renouvelée. Si les Vingt-sept ne parviennent pas, la Commission prendra la décision, favorable.

En 2017, l’autorisation avait été prolongée en dépit du vote négatif de neuf États membres, dont la France, l’Italie et la Belgique. Qu’en sera-t-il en 2023 ? La décision belge doit encore être arrêtée au niveau fédéral, en concertation avec les régions. Le ministre de l’Agriculture, David Clarinval (MR) a été interrogé à ce sujet, mercredi matin en commission de la Santé par l’Ecolo Séverine de Laveleye, opposée à la prolongation. Groen, le PS et, sur les bancs de l’opposition, Les Engagés s’y sont également dits défavorables.

À l’entendre, le ministre Clarinval ne voit pas de raison de faire obstacle à la prolongation : “Vu que l’évaluation scientifique montre qu’un usage sûr de la substance est possible, il n’est pas utile d’appliquer ici le principe de précaution. Car l’évaluation scientifique intègre une marge de sécurité suffisante”. Le ton du communiqué publié par la vice-Première ministre Groen Petra De Sutter est tout autre : elle plaide pour “l’interdiction totale” du glyphosate, insistant sur le fait que ses effets néfastes sur la santé “ne peuvent pas être exclus”.