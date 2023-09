La mésaventure d’un automobiliste qui roule en électrique : recharger sa voiture lui aura coûté 755 euros

Une batterie mettant parfois plusieurs heures avant d’être complètement rechargée (près de 7 heures pour une batterie de 80 kw connectée sur une borne 11 kw), Vincent a calculé que sa voiture devrait être 100 % en plein milieu de la nuit. Et qu’il pourrait la récupérer le matin. Vers 8h, l’homme est effectivement venu récupérer son véhicule. Avec une (très) mauvaise surprise à la clef : sa recharge lui aura coûté 755,33 € !, en raison d’une surcharge liée au stationnement-ventouse. En clair : Vincent aurait dû bouger sa voiture lorsqu’elle était arrivée à 100 % de charge. Soit vers 1h du matin. À partir de ce moment, il a payé une surcharge d’utilisation au tarif pharaonique.

Au lieu d'une quarantaine d'euros, la recharge complète de son véhicule aura valu à Vincent une ardoise de 755 €, en France. ©DR

Une mésaventure qui remet en lumière la question de l’affichage des prix aux bornes de recharge. Alors que les stations-service doivent afficher, visiblement, les prix du diesel de l’essence et autres carburants pour permettre à l’automobiliste de choisir sa station en tout état de cause, ce n’est toujours pas obligatoire pour les bornes électriques. Et c’est souvent au moment de se brancher que l’automobiliste découvre à quelle sauce son portefeuille sera mangé. Voire dans certains cas une fois seulement la recharge effectuée. Avec à la clef quelques surprises.

Alors que les stations-services doivent afficher clairement le prix des carburants qu'elles vendent, ce n'est pas encore le cas des bornes de recharge électrique. Mais cela devrait bientôt changer. ©CHARVAMALOU - PHOTO NEWS

Cela pourrait bientôt changer : le 25 juillet dernier, le Conseil de l’Union européenne a officiellement adopté le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR). Une fois le nouveau règlement publié, il faudra attendre 20 jours avant qu’il entre en vigueur. Et encore six mois pour que les règles soient d’application, le temps de permettre aux fournisseurs d’électricité de s’adapter.

“La date d’application devrait effectivement se situer vers la fin du prochain hiver, début printemps, confie le cabinet de la Secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open-VLD). Il s’agit d’un règlement directement applicable dans tous les États membres. Les autorités nationales doivent donc veiller à ce que ces règles européennes soient correctement appliquées sur leur territoire respectif. Toutefois, les règlements peuvent nécessiter des modifications de la législation nationale.”

Les stations de recharge ne sont pas encore tenues d'afficher leurs prix. Un règlement pourrait les y imposer d'ici le printemps prochain. ©BELGA

Dans un futur relativement proche, donc, les bornes de recharge devront non seulement afficher les prix d’une manière similaire aux stations-service délivrant du carburant, mais aussi permettre le paiement par carte bancaire (et non plus uniquement par badge). “Les prix pratiqués par les exploitants de points de recharge publics devront être raisonnables, facilement et clairement comparables, transparents et non discriminatoires.”

Autre changement : la tarification ne devra plus se faire sur base du temps de recharge (comme le proposent certaines bornes actuellement) mais sur base du kwh d’électricité délivré.

Enfin, les bornes de charge devront afficher de manière bien visible les tarifs de surcharge d’utilisation, appliqués un certain délai après la fin de la recharge pour éviter que des automobilistes restent stationnés plusieurs heures.