Bakou et les séparatistes du Haut-Karabakh prêts à poursuivre leurs discussions

Au terme d'une première réunion qui s'est tenue jeudi après-midi, l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh ont affirmé être prêts à poursuivre les pourparlers entamés sur une réintégration de ce territoire sécessionniste où l'armée azerbaïdjanaise vient de remporter une victoire éclair. À Bakou, la présidence, qui a qualifié de "constructives" les deux heures de discussions qui ont eu lieu à Yevlakh, une ville à 295 km à l'ouest de la capitale, a annoncé qu'une nouvelle réunion aurait lieu "le plus rapidement possible".