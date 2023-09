”Nous ne transférons plus aucun armement à l’Ukraine”, a décrété le 20 septembre au soir Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, sur la chaîne télévisée privée Polsat. Le chef du gouvernement a ajouté vouloir se concentrer “sur la modernisation et l’armement rapide de l’armée polonaise”.

Les propos émanant d’un pays qui a fait de la cause ukrainienne la sienne depuis le début de l’invasion russe en février 2022 ont de quoi surprendre. Pourtant, les tensions montent depuis des semaines entre les deux voisins. L’afflux de céréales ukrainiennes sur le sol polonais au printemps dernier avait déjà généré quelques passes d’armes, la Pologne s’étant hissée leader d’une coalition de cinq pays centre européens touchés par la question, et qui avaient mis en place un embargo sur l’import de céréales ukrainiennes. Ils avaient forcé le pas à la Commission européenne, qui n’a pas souhaité tolérer un nouvel écart le 15 septembre dernier. La Pologne, elle, a reconduit unilatéralement l’interdiction de l’import de céréales, n’autorisant que le transit. Kiev a annoncé poursuivre la Pologne face à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

La querelle s’est même exportée jusqu’à New York. Une déclaration de Volodymyr Zelensky lors de l’Assemblée générale de l’Onu, a attiré les foudres de Varsovie. Le président ukrainien a ainsi déploré que “certains pays feignent la solidarité en soutenant indirectement la Russie”. Varsovie a aussitôt répliqué en convoquant l’ambassadeur ukrainien en Pologne.

Puis, le président polonais Andrzej Duda, également de passage à New York, s’est lancé dans une comparaison étonnante, face à la presse polonaise assimilant l’Ukraine à “un homme qui se noie” : “Quiconque a déjà participé au sauvetage lors d’une noyade […] sait que personne qui se noie est extrêmement dangereuse, s’accrochant à tout pouvant vous entraîner dans les profondeurs”, a affirmé le chef d’État polonais, sous entendant que si la Pologne se noyait, elle ne pourrait plus porter secours.

À lire aussi

Une rhétorique destinée à gagner des voix

Sauf qu’en réalité si les déclarations de l’exécutif polonais provoquent l’indignation, elles sont loin de constituer un retournement. Et pour cause, les arsenaux polonais sont vides ou presque. “La Pologne a fourni des armes en plusieurs vagues et n’avait pas de livraison prévue. Elle n’a plus rien en stock”, remarque Jedrzej Bielecki, journaliste au sein du quotidien polonais Rzeczpospolita et fin observateur de la politique internationale.

Pour Varsovie, qui considère toujours la Russie comme une menace réelle aux portes de son territoire, et souhaite ardemment la victoire de Kiev, le ressort est avant-tout électoral.

Rien n’assure aux ultra conservateurs du parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015, qu’ils disposeront d’une majorité, voire qu’ils remporteront les élections législatives du 15 octobre, que les sondages annoncent serrées. Si le PiS est crédité d’environ 35 % en moyenne, les divers partis d’opposition démocratique pourraient néanmoins décrocher davantage de sièges. Surtout, les nationalistes et libertariens de Konfederacja, dont les intentions de vote oscillent autour de 10 %, pourraient bien jouer les arbitres. Or il se trouve que cette formation affiche au grand jour ses appréhensions vis-à-vis de l’Ukraine. “Il s’agit pour le PiS de prendre des voix à Konfederacja. C’est risqué car le PiS doit garder aussi conserver son électorat modéré. Tout dépendra en réalité de l’état de fatigue des Polonais vis-à-vis de l’aide à l’Ukraine”, estime Jedrzej Bielecki.

En adoptant une position “ukraino-sceptique” le PiS peut également espérer gagner des votes chez les agriculteurs et d’une manière générale au sein du monde rural, qui le soutient volontiers dans les divers scrutins.

Ce que le PiS n’a peut-être pas anticipé, c’est qu’il est en train de sérieusement ternir sa réputation à l’international. La Pologne s’était taillé une place de choix dans le nouveau jeu géopolitique émergeant de la guerre en Ukraine. Jedrzej Bielecki rappelle que'"elle a fourni des tanks ou des Mig-29 où moment elle où personne ne voulait le faire. Mais le message de Morawiecki est maintenant repris par les sceptiques de l’aide à Ukraine qui arguent : regardez, si même les Polonais le disent…”.