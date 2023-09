Il pourrait bientôt falloir un permis spécial pour conduire des SUV

Selon l’eurodéputée, “ces véhicules, plus lourds et volumineux, sont davantage sujets aux accidents”, a-t-elle indiqué sur son compte X, anciennement Twitter. “Face à ces mastodontes sur roues, un piéton a deux fois plus de risques de trouver la mort en cas de collision”, déplore-t-elle. Karima Delli estime donc que le permis B n’est “pas tout à fait adapté pour les voitures plus lourdes”. Ce permis spécial permettrait alors de conduire des véhicules de plus de 1,8 tonne. Mais il y a une condition : avoir plus de 21 ans et avoir son permis B depuis au moins deux ans.

Il existera cependant des exceptions, comme les jeunes ayant besoin de ce type de véhicules pour des raisons professionnelles ou d’urgence.

D’autres propositions ont également été introduites, comme des limitations de vitesse à 90km/h pour les novices ou encore une limite de vitesse de 130km/h dans toute l’Europe. Le projet inclut également un test médical tous les 5 ans pour les conducteurs de plus de 70 ans.

Cela se traduirait de diverses façons. Les nouveaux possesseurs d’un permis connaîtraient une période probatoire de deux ans avec une limite de 90km/h et l’interdiction de conduire un SUV ou un véhicule tout-terrain. Ils ne pourraient également pas conduire entre minuit et six heures du matin les week-ends.

Pour les conducteurs de plus de 70 ans, il s’agirait de tests de capacité avec un examen médical tous les cinq ans, puis tous les deux ans passés les 80 ans du conducteur.