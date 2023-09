La décision de la Pologne de ne plus livrer d’armes à l’Ukraine ne “change rien au soutien” apporté par l’Union européenne à Kiev, à tous les niveaux

À lire aussi

“Ce qui importe, c’est que la politique de soutien de l’Union européenne reste inchangée. Elle reste ferme dans les domaines politique, économique, humanitaire, international, diplomatique et militaire”, a assuré M. Stano.

La Pologne est, depuis le début du conflit, un des plus fervents soutiens de l’Ukraine. Elle a notamment accueilli plus d’un million de ressortissants fuyant l’agression russe. Elle a aussi fourni” dans les premiers mois de la guerre […] des chars, des véhicules blindés, des avions, des munitions, qui étaient cruciaux pour la défense de l’Ukraine et qui étaient nécessaires pour empêcher la Russie d’attaquer l’Ukraine et, en perspective, d’autres pays de l’UE – y compris la Pologne”, a rappelé Piotr Müller, le porte-parole du gouvernement polonais, au lendemain des déclarations du Premier ministre Morawiecki.

Les relations entre Varsovie et Kiev virent à l’aigre

Les relations entre la Pologne et son voisin oriental ont viré à l’aigre ces derniers en raison d’un conflit portant sur les mesures de solidarité européennes visant à faciliter le transit des céréales ukrainiennes destinées à l’exportation. Le gouvernement polonais a, comme ses homologues hongrois et slovaque, refusé de respecter la décision de la Commission de mettre un terme aux mesures temporaires limitant l’accès des produits agricoles ukrainiens aux marchés de cinq pays de l’Union européenne voisins.

Varsovie défend sa position en arguant des distorsions créées par l’afflux de produits ukrainiens (maïs, blé, colza, grains de tournesols…) qui perturbent le marché local, faute d’un mécanisme de transit suffisamment efficace. La manœuvre polonaise doit aussi se lire dans le contexte de la campagne des élections législatives du 15 octobre prochain. Le parti Droit et Justice (PiS) qui domine la coalition ne veut pas prendre le risque de perdre les voix des agriculteurs.

À lire aussi

Cette attitude a suscité l’agacement de Kiev, qui a fait part de son intention de traduire la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie devant l’Organisation mondiale du commerce… Si la procédure va jusqu’à la dispute, les trois pays seraient représentés par la Commission européenne, qui détient une compétence exclusive en ce qui concerne la politique commerciale de l’Union. Or, celle-ci n’exclut pas par ailleurs la possibilité d’ouvrir une procédure d’infraction contre Varsovie, Budapest et Bratislava, au motif qu’ils empiètent sur cette compétence européenne.

De New York, où il assiste à l’Assemblée générale des Nations unies, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas ménagé ses critiques contre ses voisins, fustigeant “certains” pays “qui feignent la solidarité en soutenant indirectement la Russie”. La Pologne s’est sentie visée, et le timing de l’annonce de Mateusz Morawiecki concernant la fin des livraisons d’armes ne doit rien au hasard.

Des négociations sur le dossier des céréales auront lieu “dans les prochains jours” entre la Pologne et l’Ukraine, a annoncé jeudi le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solskiï, à l’issue d’une conversation téléphonique avec son homologue polonais Robert Telus. Et de soulignant qu’en dépit des récentes tensions, “les deux parties ont réaffirmé les relations étroites et constructives”.