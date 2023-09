La ville de Lille sous le choc : une femme retrouvée morte dans un état avancé de décomposition

Quand les pompiers et policiers ont pénétré les lieux, ils sont tombés sur la dépouille de la femme au pied de son lit. Elle était dans un tel état de décomposition, qu’elle était à l’état de squelette. La première conclusion des forces de l’ordre est que la femme est décédée depuis plusieurs années. Depuis 2019, d’après certains, puisqu’elle n’aurait plus été entendue depuis. De là s’ensuivent les alertes et tentatives de localiser la femme de la part des huissiers. “Il y a six mois, les policiers avaient sonné chez moi pour demander si je l’avais vue. J’avais répondu que non. J’avais remarqué que sa fenêtre côté cour était tout le temps ouverte, j’avais trouvé ça bizarre”, explique son voisin. “Il y avait juste un numéro, j’avais appelé (le cabinet). Ils m’avaient dit que c’était pour cette dame, mais comme ils n’avaient plus de nouvelles d’elle, ils mettent les courriers dans les boîtes des voisins.”

Vincent, le voisin en question, est arrivé dans la résidence de la Botte d’or environ quatre ans plus tôt : “Cette dame, je l’ai peut-être croisée une fois ou deux tout au début. Mais je n’arrive plus à m’en souvenir. Ça me choque…”, a-t-il confié à la Voix du Nord.