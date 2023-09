Quelle est cette fête chrétienne avant laquelle la famille d’Emile espère son retour ?

Cela fait plus de deux mois que le petit Emile a disparu et les recherches continuent. Mardi 19 septembre, c’était un lac de la commune du Vernet qui a été fouillé par des plongeurs. Un proche de l’enquête a néanmoins signalé qu’il n’y avait “toujours aucun élément nouveau” et les recherches se sont terminées aux alentours de 12h30. Elles se sont avérées infructueuses.