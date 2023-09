Rishi Sunak retarde l’entrée en vigueur de mesures britanniques contre le changement climatique

Une politique climatique “proportionnée et pragmatique”

Cette défense acharnée découle des réactions à la décision de Rishi Sunak, annoncée mercredi en fin de journée, de se délier de certains des objectifs fixés par ses prédécesseurs pour lutter contre le changement climatique. Il a ainsi repoussé l’interdiction de la vente des voitures à combustion de 2030 à 2035 - il calque ainsi le Royaume-Uni sur l'agenda de l'Union européenne. Même chose pour les chaudières à gaz, dont l’interdiction de la vente aura lieu en 2035 et non plus en 2026. Enfin, l’obligation pour les propriétaires de disposer à partir de 2025 d’un logement disposant d’une efficacité énergétique de niveau C pour pouvoir le louer a été tout bonnement annulée. Il s’est aussi vanté d’annuler une taxe sur la viande et l’obligation de partager à l’avenir des véhicules… des mesures pourtant inexistantes.

Le dirigeant conservateur a justifié “ce changement de direction” par la nécessité d’avancer à un rythme “proportionné et pragmatique”. S’il reconnaît que “beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec moi”, il leur demande “d’expliquer au pays pourquoi ils pensent qu’il est juste que les familles ordinaires doivent débourser 5000, 10000, 15000 mille livres sterling (environ 5700, 11 500 et 17 200 euros, NdlR) et pour faire la transition plus tôt que nécessaire”. À ses yeux, le statut de héraut de la cause environnementale ne sied pas, ou plus, au Royaume-Uni. Il n’est pas nécessaire “d’avoir des objectifs plus ambitieux que quiconque”.

Le responsable “de la fin du leadership britannique”

Le manque d’entrain de Rishi Sunak pour la cause environnementale n’est pas nouveau. Dans la foulée de son arrivée au pouvoir l’automne dernier, il avait refusé de participer à la Cop27 (la conférence internationale sur le climat) organisée à Charm-el-Sheik, en Égypte, avant de changer d’avis parce qu’il avait appris que son prédécesseur Boris Johnson s’y rendait.

Surtout, son secrétaire d’État en charge de l’environnement, Zac Goldsmith, a démissionné en juin après avoir explicitement accusé Rishi Sunak d’être la cause de la fin “du leadership [britannique] en matière de climat et de nature”. ”Le problème n’est pas que le gouvernement soit hostile à l’environnement, c’est que vous, notre Premier ministre, n’êtes tout simplement pas intéressé. Ce signal, ou l’absence de signal, […] a provoqué une sorte de paralysie.” , avait cinglé Zac Goldsmith. Mercredi, il a réclamé sur les réseaux sociaux la tenue “d’une élection. Maintenant. ” Sous-entendu : qui amènerait les travaillistes au pouvoir.

Les critiques contre le Premier ministre se sont multipliées mercredi soir et jeudi. Elles venaient aussi bien de l’opposition que de son prédécesseur Boris Johnson et de nombreux députés tories. Les plus remarquées ont néanmoins été proférées par le monde des affaires. Après avoir rappelé l’investissement de 430 millions de livres sterling (495 millions d’euros) consenti par son entreprise au Royaume-Uni, la présidente des opérations du constructeur automobile Ford au Royaume-Uni Lisa Brankin a tapé du poing sur la table : “Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : de l’ambition, de l’engagement et de la cohérence. Un assouplissement de l’objectif 2030 compromettrait ces trois éléments. ”

Ce manque d’appréciation des plans du Premier ministre est partagé par les électeurs conservateurs : 26,8 % de ceux qui avaient voté pour les tories en 2019 se sont dits moins encouragés par cette mesure à voter pour le parti de Rishi Sunak et seulement 21,4 % plus enclins, selon la firme FindOutNow.