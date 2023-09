Une bombe non explosée de la Deuxième Guerre mondiale découverte près de l'aéroport de Düsseldorf

Puisqu’on ne peut pas supprimer la bombe atomique, comment peut-on préserver le futur ?

Albert Camus fut plus ferme au lendemain d’Hiroshima : “Désormais la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, celui de choisir entre l’enfer et la raison”.