“1 800 euros par mois sans bosser, Vive la France !": un youtubeur suscite l'indignation en proposant des formations pour frauder les allocations

La vidéo a fait le buzz notamment grâce au relais de Damien Rieu, militant d’extrême droite, proche d’Eric Zemmour.

L’homme propose aux internautes une formation de 300 euros, afin d’obtenir l’allocation adulte handicapé, suscitant l’indignation. “Moi je suis handicapé sur le papier. Je vous rassure je suis en très bonne santé, al hamdoulilah […] Mais j’ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé”, raconte-t-il dans la vidéo. Il explique sa “combine” pour toucher plusieurs aides sociales en même temps : “1 800 euros net par mois tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France !”.

La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a réagi sur X (ancien Twitter) et a déclaré “avoir immédiatement diligenté un contrôle Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales) et saisi la MDPH (Maison départementale pour les personnes handicapées). Selon la ministre, l’individu a été identifié en quelques heures.

D’après Libération, Mertel B., âgé de 39 ans, gère plusieurs sociétés de commerce en ligne, spécialisé dans la vente de produits Apple. Les sociétés sont enregistrées à Trappes (Yvelines). Il vend également plusieurs e-books sur Amazon (auto-édité). Dans l'un d'eux, un manuel pour devenir riche grâce à l’e-commerce, il se décrit en ces termes : “un pur produit de la banlieue parisienne”, qui “lors d’un voyage au Japon, voulant s’isoler de sa banlieue pessimiste, […] découvre par hasard le fonctionnement de l’e-commerce”.

Sous le pseudonyme “Dropmarket Empire” sur Youtube, Mertel fait la promotion du drop-shipping. Il propose des formations d’e-commerce allant de 197 euros à 697 euros pour apprendre à créer une “société offshore aux États-Unis”, “le montage fiscal pour être résident fiscal français et ne pas payer d’impôts”, “obtenir un financement de stock quand on est interdit bancaire” ou encore “obtenir un prêt quand on a aucun revenu”.

Il vend ses connaissances sur d'autres plateformes, telles que le site de vente de services Come Up ou la plateforme de recrutement de freelance Malt. Là il se présente comme diplômé d’un Master of Commerce de l’université Paris-Est Créteil et d’une licence en économie gestion de l’IAE Gustave Eiffel.

Sa dernière vidéo en cause, a été retirée de Youtube. L’avocat du mis à cause, Me Chergui, assure que son client n’est “ni un fraudeur ni un arnaqueur”. Selon l’avocat, il perçoit bien 1800 euros par mois en raison d’un handicap bien réel. “Cette vidéo n’est en rien la reconnaissance bravache d’une escroquerie aux aides sociales mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client […] identifiées par le corps médical dès 2005”.

Suite à cette affaire, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, a fait savoir sur Sudradio qu’un délit de “promotion de la fraude” fiscale et sociale sera intégré au projet de loi de finances 2024.

.