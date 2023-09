Stupeur ! L’association indique que “dix jeunes hommes ont arraché la tête de vingt oies, poules et lapins tués pour l’occasion, sous les acclamations du public.” Cette tradition, du jeu “du cou de l’oie”, est là pour marquer le passage à l’âge adulte des “conscrits”.

Dès lors, une question se pose : comment ces animaux ont-ils été tués ? One Voice indique qu’au Pays-Basque, “soit on les noie, soit on leur ouvre la bouche pour leur fourrer un couteau dedans”.

Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux par One Voice, on peut apercevoir la tête de lapins, de poules ou d'oies arrachées à mains nues par les participants, alors que les animaux sont suspendus à l’aide d’une corde à environ deux mètres de haut. Au moment de la décapitation, les animaux sont déjà morts.

”Les organisateurs se défendent en se vantant de ne pas couper la tête d’animaux vivants. Mais ne semblent pas gênés de les faire tuer au préalable pour permettre l’écartèlement de leurs cadavres. Nous avons ici affaire à une pratique datant du Moyen-Âge qui banalise les sévices sur les animaux et les érige en véritables rites de passage à l’âge adulte. Cette initiation devrait se faire sans incitation à la brutalité.”

”Il s’agit d’une tradition ancestrale qui existe depuis le Moyen Âge. Cela a toujours existé. C’est une tradition ancrée dans l’histoire du village. Je n’ai jamais eu de retour négatif de la part de la population”, indique le maire de la commune, Denis Rougeyron, à nos confrères d’Actu Saint-Etienne.

L’association demande l’interdiction de cette “tradition d’une barbarie sans nom sur tout le territoire français”.