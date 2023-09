"Les incidents se multiplient": les mémoriaux des camps de concentration allemands touchés par des actes extrémistes

Les mémoriaux des camps de concentration en Allemagne font de plus en plus l'objet de menaces de la part de partisans de l'extrême droite, a indiqué le réseau de journaux régionaux RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vendredi, après avoir mené une enquête sur les sites de Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Neuengamme et Sachsenhausen/Ravensbrück.