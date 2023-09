Pourquoi la situation au Haut-Karabakh comporte de nombreux enjeux géopolitiques

À lire aussi

Au fil des décennies, le conflit autour du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, a attiré l’attention de nombre de puissances de la région et d’ailleurs, qui s’y positionnent selon leurs intérêts nationaux, économiques, géopolitiques.

1. Le malaise de l'Union européenne

Alors qu’elle a tenté, comme les États-Unis, de jouer les médiateurs entre Bakou et Erevan, l’Europe est mal prise face à la situation actuelle, qui plus est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cette semaine, la France a fustigé l’“opération militaire illégale, injustifiable, inacceptable” lancée par l’Azerbaïdjan ; la Belgique a appelé au “dialogue et au compromis” ; le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé “le recours à la force pour résoudre les conflits”… Difficile de ne pas y lire la crainte qu’après l’invasion russe de l’Ukraine, la violence interétatique n’émerge comme une solution valable, d’autant que dans le cas de Bakou, cela a payé. “Cela montre l’affirmation croissante de certains acteurs qui n’hésitent pas à aller de l’avant, en dépit de la résistance ou des condamnations internationales”, soupire une source européenne.

Mais en réalité, les Européens ne peuvent pas contester les revendications de l’Azerbaïdjan quant au Haut-Karabakh sur le fond : au sens du droit international, ce territoire lui appartient – comme l’Arménie l’a reconnu. “Les pays ont le droit de prendre des mesures pour restaurer leur intégrité territoriale”, poursuit la même source, faisant le parallèle avec l’Ukraine et mettant en garde contre le “deux poids, deux mesures”. D’ailleurs, dans sa rhétorique, Bakou “reprend les termes employés pour l’Ukraine sur la question de la souveraineté territoriale. Pour faire comprendre aux Européens que toute autre position qu’un soutien serait contradictoire”, analyse Mme Dumoulin. La voix azerbaïdjanaise est aussi plus audible en Europe depuis que le pays s’y est profilé comme un allié en matière de fourniture d’hydrocarbures (gaz et pétrole), alors que l’UE se détourne de la production russe.

2. L’enjeu pour l’influence de la Russie

Si l’évolution au Haut-Karabakh est importante pour l’Europe et les États-Unis, c’est aussi parce que la Russie joue son influence dans la région, restée jusqu’ici dans son arrière-cour. Aujourd’hui, “la crédibilité de la Russie est sapée aux yeux de ceux qui ont obtenu des garanties de sécurité de sa part”, assure une source européenne. À commencer par l’Arménie, alliée traditionnelle de la Russie, à laquelle elle est liée par une énorme dépendance en matière de sécurité – notez la présence d’une base militaire russe dans le pays – et dans tout autre domaine. Avec ses troupes sur le terrain, Moscou était d’ailleurs censée veiller au respect du cessez-le-feu qu’il a négocié au Haut-Karabakh en 1994, puis en 2020.

Mais récemment, Erevan désespérait de la passivité russe face aux provocations de Bakou, au Haut-Karabakh ou à frontière arménienne, alors que le Kremlin est accaparé par sa guerre en Ukraine. “L’Arménie est dépendante de la Russie pour sa sécurité mais ne peut pas compter sur la Russie pour sa sécurité”, résume Marie Dumoulin. Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a donc tenté un rapprochement avec l’Otan. Il se retrouve néanmoins la cible de manifestations dans son pays, se voyant accusé d’avoir lâché le Haut-Karabakh, ce qui est de nature à plaire à Moscou. “La Russie pourrait fomenter des troubles en Arménie pour se débarrasser de lui et reprendre le contrôle politique du pays”, poursuit Mme Dumoulin. “Regardez une carte : si la Russie implante son régime à Erevan, on aurait un ‘croissant d’autocraties’avec la Russie, l’Arménie, peut-être la Géorgie, la Turquie…”, s’inquiète une source européenne.

Moscou pourrait aussi préserver son influence dans la région si les négociations autour du Haut-Karabakh se traduisent par une présence prolongée du contingent militaire russe. Le cas échéant, “la Russie perdrait une carte dans la région. Sachant que l’Azerbaïdjan, lui, n’est pas du tout isolé et n’est pas dans une situation de dépendance à son égard”.

3. Les autres acteurs clé : la Turquie, Israël...

Bakou compte en effet un allié de taille : la Turquie. Lors de la guerre qui a éclaté en 2020 autour du Haut-Karabakh, Ankara a mis son poids derrière l’Azerbaïdjan, lui fournissant de l’aide militaire et, suspectent de nombreux observateurs, des mercenaires. Forts de leurs liens ethniques et historiques, les deux pays se qualifient comme “une nation, deux États”. À l’inverse, la Turquie n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’Arménie, ayant fermé sa frontière avec le pays en 1993, en signe de solidarité avec l’Azerbaïdjan. Les tensions entre Erevan et Ankara sont vieilles de plus d’un siècle, remontant au génocide arménien perpétré par les Turcs ottomans en 1915.

Israël est l’autre grand soutien de l’Azerbaïdjan. Près de 70 % des importations d’armes par Bakou proviennent de l’État hébreu, une aide qui fait toute la différence pour la supériorité militaire azerbaïdjanaise face à Erevan. À l’inverse, Tel-Aviv achète 40 % de son pétrole à l’Azerbaïdjan. “Pour Israel, l’enjeu est lié à l’Iran”, résume Marie Dumoulin.

...et l’Iran

L’Iran se positionne en effet dans le camp adverse, de l’Arménie, qu’il promet de protéger en cas d’attaque, tandis que ses relations avec l’Azerbaïdjan restent tendues. Bakou a toujours soupçonné “l’Iran de velléités irrédentistes pour reprendre le contrôle de l’Azerbaïdjan qui faisait partie de l’empire perse”, souligne Mme Dumoulin. À l’inverse, l’Iran suspecte un sentiment sécessionniste au sein la communauté azérie présente sur son propre territoire – représentant autour de 20 millions de personnes, soit plus que la population de l’Azerbaïdjan. Téhéran est aussi guidé par sa méfiance à l’égard d’Israël, son ennemi juré, l’accusant de se servir de l’Azerbaïdjan comme base pour mener des opérations nuisibles à l’Iran (surveillance, etc.). Le régime iranien se sent d’autant plus menacé par l’axe Israël-Turquie-Azerbaïdjan, qu’il assiste par ailleurs au rapprochement entre Israël et les pays du Golfe persique. Selon Mme Dumoulin, “il y a une autre équation régionale que celle russe, à savoir celle moyenne-orientale, qui est en train de se jouer”.

L’Iran est aussi concerné par un autre enjeu non résolu du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : la région de Nakhitchevan, une exclave azerbaïdjanaise, coincée entre l’Iran, l’Arménie et la Turquie, et déconnectée du reste du territoire azerbaïdjanais. Une situation que Bakou exige de corriger, à travers l’établissement un corridor qui passerait par le sud de l’Arménie (donc le long de la frontière de l'Iran) et dont il aurait le contrôle. Cette idée est aussi inacceptable pour Téhéran que pour Erevan, d’autant que “la frontière avec l’Iran est l’une des seules frontières ouvertes” de l'Arménie.

Ainsi “rien ne dit que l’Azerbaïdjan a obtenu satisfaction (avec le Haut-Karabakh) et qu’il n’aura pas la tentation de pousser son avantage militaire aussi vers le sud de l’Arménie pour se doter de ce corridor. Là, l’Arménie se retrouverait de fait embarquée dans une guerre” face à laquelle certaines puissances régionales risqueraient donc de ne pas rester de marbre.