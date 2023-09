"Le Pape vient pour les plus pauvres, les migrants, cela me touche"

À lire aussi

”J’espère que les enfants seront pris par l’ambiance”

Anne-Cécile, son mari et ses quatre jeunes enfants sont venus de Montpellier pour assister à la messe. Ils sont impatients que le Pape arrive. “C’est une grosse organisation, on consacre toute une journée au Christ alors qu’on a dix mille autres choses à faire ! C’est un acte de foi, pour les enfants, une manière d’affirmer notre religion. Le pape on le voit très rarement ; il vient à nous alors nous répondons présents. J’espère que les enfants seront pris par l’ambiance avant la célébration et qu’il n’y aura plus un bruit pendant la consécration”. Quant aux déclarations du Pape, dont la visite est dominée par la question des migrants, la jeune femme confie “être moins touchée par le thème de l’immigration”, voire “un peu déçue qu’il ne vienne pas pour nous, les familles catholiques de France”. Et le fait qu’Emmanuel Macron ait choisi d’assister à la messe, suscitant l’ire des Insoumis, furieux de ce qu’ils estiment être “une entorse à la laïcité” ? “Cela m’aurait choqué que le chef de l’État ne vienne pas !” sourit-elle.

Non loin, dans les gradins en plein soleil, Gabrielle, 63 ans, protestante convertie au catholicisme, nous explique sa joie d’être ici aujourd’hui.

”J’adore l’église, j’aime le pape et je suis contente pour Marseille et la bonne mère. Il vient pour les plus pauvres, pour les migrants et cela me touche. Il est le seul qui parle avec le cœur, il se fiche de ce que pensent les gens, il n’a rien à craindre”.

Alors que la chorale répète les chants de messe, deux adolescentes nous expliquent être venues, avec la mère de l’une d’elles, en bus de Dunkerque. “J’attends la foi de Jésus, je suis en recherche”, lance Marie, du haut de ses 15 ans. Son amie, Clara, 14 ans, espère quant à elle “sortir de cette messe en étant meilleure”.

”Bon match, enfin… bonne messe !”, lance un agent de la sécurité, plus habitué aux événements footballistiques que religieux. Le Pape ne devrait plus tarder…