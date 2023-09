L’adulte gifle à plusieurs reprises le garçon. “Va me chercher ta mère”, lui dit-elle. “Je vais t’en*****”. Plus loin dans la séquence, la mère arrache les lunettes de la victime et la force à se mettre devant son fils. “Mets-lui une patate dans sa gue***. “Tabasse-le”, “Mets lui en une bonne”, exhorte-t-elle. Son fils, intimidé, s’exécute.

Les parents du jeune violenté ont porté plainte au commissariat de la ville et la mère de famille a pu être interpellée et placée en garde à vue.

”Déférée en fin de journée vendredi, la mère a été placée sous contrôle judiciaire”, précise le parquet de Créteil. “Elle sera jugée en décembre”. Elle est poursuivie pour des violences sur un mineur de moins de 15 ans et provocation directe d’un mineur à commettre un délit ou une injure raciale, rapporte Le Parisien.