En Grèce, l’opposition de gauche s’en remet à un ancien de Goldman Sachs, sorti de nulle part

La vieille garde de Syriza désavouée

Sa candidature, tombée de nulle part cet été, a atterri dans le paysage politique du pays comme un chien dans un jeu de quilles. Personne n’y a cru, tout le monde a été pris de court. Les faits sont pourtant là : Stefanos Kasselakis a remporté haut la main contre toute attente les élections internes de Syriza, le principal parti de gauche… dont il n’a jamais été membre. Sa candidature a même eu un effet d’appel d’air surprenant. Presque 150 000 électeurs et électrices se sont déplacés dès le premier tour, dont 40 000 nouveaux membres. Une surprise pour le parti Syriza lui-même qui n’en espérait pas la moitié. “Ceux qui pensaient que Syriza était fini en sont pour leur frais”, avait déclaré Alexis Tsipras, qui d’une certaine manière a chapeauté la candidature Kasselakis.

La partie était cependant loin d’être gagnée. Stefanos Kasselakis 35 ans, avait en face de lui dès le premier tour quatre cadres du parti, tous anciens ministres représentant les différents courants de la formation de gauche. Des purs et durs qui avaient mené, avec brio, de rudes batailles durant les années noires des mémorandums d’austérité imposés à la Grèce par ses créanciers, l’Union européenne et le Fonds monétaire international. Le candidat surprise en a éliminé trois dès le premier tour. Les chiffres du second parlent d’eux-mêmes : 56,69 % des militants ont voté pour lui contre 43,31 % pour Effie Achtsioglou 38 ans, ex-ministre du Travail très populaire, et favorite des sondages pour cette élection. C’est dire si le monde de la gauche, en tout cas celui des électeurs et électrices de Syriza, ébranlés par la déroute électorale de mai dernier, aspire à un renouveau d’où qu’il vienne. L’élimination de ces piliers du Syriza dans la course à la direction du parti est une gifle, un désaveu cinglant de la politique traditionnelle telle qu’on la connaissait à gauche jusqu’à présent en Grèce.

Une promesse à défaut de programme

Car le moins que l’on puisse dire est que le programme de Stefanos Kasselakis est vague. En tout cas, il ne va pas au-delà de généralités du style, “Pour une société plus juste” ou “un État proche des citoyens”. Il n’a pas été élu sur un programme qu’il n’a d’ailleurs même pas pris la pris peine d’élaborer mais parce qu'il a été identifié comme le seul capable de battre l’actuel Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis. De fait, il semblerait que chez les conservateurs on regrette de ne l’avoir pas pris au sérieux plus tôt.

Formé comme lui aux méthodes américaines de communications Stefanos Kasselakis a fait ce qu’aucun de ses adversaires n’a fait, il a mené uniquement sur les réseaux sociaux, une campagne agressive avec un seul mot d’ordre : “Battre ensemble Mitsotakis pour avoir enfin la Grèce que l’on mérite”. Personne ne s’est demandé comment il va le faire, mais il a réussi à convaincre qu’il pouvait le faire. Il a su prendre le pouls de la société grecque, profondément meurtrie par les incendies et les inondations de cet été pour titrer à son profit les dysfonctionnements de l’appareil d’État. L’analyste politique Théodoris Georgakopoulos en reste sans voix : “Il n’a jamais occupé le moindre poste gouvernemental, on ne sait rien de lui, il n’a jamais travaillé en Grèce et comme ça en quelques semaines il prend le contrôle de l’opposition de gauche ? C’est un traumatisme politique !”

Plutôt un séisme politique et social. Politique car désormais tout le monde va devoir s’aligner sur lui. Plutôt qu’ergoter sur l’avenir de la gauche, du pourquoi et du comment de la conjoncture, les cadres de Syriza vont devoir se montrer concret et faire passer leurs ego au second plan pour éviter que le parti n’implose. En face les conservateurs, vont devoir de leur côté compter avec un adversaire qui parle le même langage médiatique qu’eux. De quoi tonifier les débats politiques.

Séisme social aussi car dans un pays ou le mariage entre personnes du même sexe est interdit, où l’Église (orthodoxe) continue de peser sur la politique et condamne l'homosexualité, Stefanos Kasselakis n’a pas hésité à remercier, face camera, son époux de son soutien, et avait annoncé la veille, que la séparation de l’Église et l’État est au programme.