L’explosion de violence dans le nord du Kosovo laisse place à la confusion et à la surenchère politique

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux camions ont bloqué l’accès au village serbe de Banjska, provoquant l’intervention des forces de l’ordre, qui se sont retrouvées prises sous des tirs nourris. Les assaillants ont ensuite forcé la porte du monastère serbe du village avec un véhicule blindé, prenant en otages les moines et des pèlerins venus de Serbie, avant de parvenir, pour certains d’entre eux, à s’échapper en fin de journée. Un policier a été tué et un autre blessé, au moins quatre hommes en armes ont été abattus, tandis que six personnes ont été interpellées selon le ministère de l’Intérieur du Kosovo.

”Crime organisé” vs. “rebellion”

Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo a aussitôt accusé la Serbie, clamant dès dimanche : “Le crime organisé, avec le soutien politique, financier et logistique des responsables de Belgrade, attaque notre pays”. Les autorités de Pristina affirment que la “trentaine d’hommes” du mystérieux commando – chiffre, du reste, invérifiable – étaient des “professionnels” bien armés et bien entraînés. Elles n’ont pas hésité à relancer une rumeur, déjà présente au printemps, mais qu’aucun indice n’est jamais venu confirmer : celle de la présence d’agents déstabilisateurs russes, voire d’hommes de la milice Wagner.

Dimanche soir, Aleksandar Vucic s’est adressé à la nation, déplorant la mort du policier kosovar et rejetant toute idée d’une implication de Belgrade. Pour lui, les Serbes du Kosovo se seraient “rebellés” pour ne plus subir “la terreur d’Albin Kurti”. Le président n’a pas annoncé, comme au printemps, la mise en alerte de l’armée sur les frontières, amenant beaucoup d’analystes à penser que, pour une fois, le scénario lui échapperait.

Lundi matin, le président serbe a toutefois reçu l’ambassadeur de Russie à Belgrade, Aleksandar Botsan-Kharchenko, pour lui expliquer qu’un “nettoyage ethnique brutal était en cours dans le nord du Kosovo”, à l’instigation d’Albin Kurti, “avec le soutien d’une partie de la communauté internationale”. Alors qu’Aleksandar Vucic mène depuis des mois une subtile politique d’équilibrisme entre l’Occident et la Russie, il avait déjà sonné la charge dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations-Unies, le 21 septembre, en rappelant les bombardements “illégaux” de l’Otan en 1999.

Diverses hypothèses

La population civile serbe du nord du Kosovo est restée claquemurée toute la journée de dimanche, sans manifester son opinion sur les événements. Mais tous les scénarios vont bon train sur les réseaux sociaux, évoquant aussi bien une “provocation” d’Albin Kurti qu’une manœuvre retorse de Belgrade, qui aurait conçu une opération sous une fausse bannière contre les pèlerins présents dans le monastère. Ce, pour en faire porter la responsabilité à Pristina…

L’Eglise orthodoxe serbe, du reste, a vivement condamné toute tentative de l’impliquer dans les événements. S’il n’est pas certain que les membres arrêtés du commando passent aux aveux, l’établissement de leur identité devrait déjà donner quelques pistes.

L’analyste belgradois Dusan Janjic avance une hypothèse simple, celle des réseaux criminels serbes du nord du Kosovo, auxquels personne n’a jamais eu le courage de s’attaquer depuis la fin de la guerre. Si le président serbe a pu utiliser ces réseaux, il ne doit surtout pas nourrir l’illusion de les contrôler, a rappelé ce bon connaisseur du terrain, interrogé par Al-Jazeera Balkans. “Tout le monde dans le nord du Kosovo sait qui sont les hommes masqués qui ont pénétré dimanche dans le monastère de Banjska, donc Vucic le sait aussi.”

Alors que les diplomates européens essaient de reprendre la main, le calme est revenu lundi, mais la reprise du “dialogue” entre Belgrade et Pristina est plus que jamais compromise, après l’échec de la dernière rencontre à Bruxelles, le 14 septembre. “Les années passées à nourrir la pieuvre criminelle reviennent hanter le régime de Belgrade”, note pour sa part sur X (ex-Twitter) le politologue serbe Srdan Cvijic. Pour lui, seule une véritable “démocratisation de la Serbie” pourrait garantir la sécurité du Kosovo.