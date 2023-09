"Un Pape au Stade Vélodrome, ça ne s’était jamais vu !”

”C’est la première fois que j’assistais à une messe d’une telle ampleur. Cela n’a pas été toujours facile de se recueillir mais l’enthousiasme collectif fait plaisir”, témoigne Thierry, la cinquantaine, accompagnateur d’un groupe de scouts de Provence.

À lire aussi

”Un discours profondément humaniste”

Dans la foule, nous rencontrons des gens aux profils très variés. Certains viennent de Dunkerque, comme Marie, 15 ans, qui a motivé une de ses amies et sa mère pour venir. “J’attends la foi de Jésus, je suis en recherche”, confie-t-elle. “J’espère quant à moi sortir de cette messe en étant meilleure”, renchérit son amie Clara, sous les yeux de la mère, “pas pratiquante du tout” mais qui tenait à accompagner sa fille dans ce projet, quitte à passer deux longues nuits dans le car.

Dans les travées du stade, d’autres sont originaires de Marseille, à l’image de Daniel, 42 ans, venu avec sa femme et son fils : “pour notre ville, c’était un évènement très attendu, un grand honneur pour une région longtemps mise à l’écart. Je ne suis pas pratiquant, mais j’ai apprécié l’homélie profondément humaniste du Pape. Son appel au combat contre l’indifférence m’a beaucoup ému, son discours a une portée historique tout en étant très ancré dans l’actualité”.

De fait, le Pape, arrivé en Papamobile dans le Stade après une déambulation sur l’avenue mythique du Prado, a exhorté pendant son sermon les fidèles à ne pas laisser “notre cœur impassible et insensible devant les blessures de ceux qui sont les plus fragiles […], insensible au tragique rejet de la vie humaine qui est aujourd’hui refusée à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d’enfants qui ne sont pas encore nés et à nombre de personnes âgées abandonnées”. “Il y a un cri de douleur qui résonne plus que tout autre, et qui transforme la mare nostrum en mare mortuum, la Méditerranée, berceau de la civilisation en tombeau de la dignité. C’est le cri étouffé des frères et sœurs migrants”, a-t-il ensuite écrit sur X (Twitter), en appelant à une “responsabilité européenne”. Son homélie, retransmise sur deux chaînes de télévision françaises, a réuni deux millions de téléspectateurs.

La foule, émue aux larmes pour certains, a longtemps applaudi ces propos. Sam les a trouvés “poignants, émouvants. La messe a été joyeuse et recueillie à la fois, un vrai moment de grâce”. Quant à Damien, 13 ans, qui a demandé le baptême à ses parents de son propre chef à l’âge de 6 ans, il a tout aimé : “c’était incroyable, ce Pape, cette foule, cette messe !”. Quelques minutes plus tôt, avant le début de la célébration, l’humoriste Gad Elmaleh, né au Maroc dans une famille juive, s’était exprimé sur scène, “pour demander, en frère d’humanité, à Notre-Dame-de-la-Garde de nous protéger et au Saint-Père de nous aider sur le chemin de la fraternité, de l’amour et de la paix”.

À lire aussi

Dans la tribune officielle, Emmanuel Macron, son épouse, Brigitte, le maire de Marseille et la patronne de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, ont notamment assisté à la messe. Mais le président, accusé par les élus de La France Insoumise de “piétiner” la laïcité, n’a pas participé à la communion.

Dans la matinée, Emmanuel Macron et le pape François s’étaient entretenus au Palais du Pharo dans un salon privé pendant une trentaine de minutes. “Un tête-à-tête dynamique, marqué par des échanges très libres”, nous a précisé l’Elysée. Les deux chefs d’État se connaissent et ont l’habitude de se parler. Ils ont évoqué essentiellement des sujets internationaux, l’Ukraine, l’Afrique, l’Argentine, l’environnement et les questions migratoires. La fin de vie a été également brièvement évoquée. La voix du Pape et celle du président convergent sur l’intérêt extrêmement fort envers la Méditerranée”, assure l’Elysée. Et dans la matinée, le souverain pontife s’était rendu dans les quartiers Nord de Marseille, à Saint-Mauront, pour participer à un petit-déjeuner avec des migrants chez les missionnaires de la charité, la congrégation fondée par mère Teresa.

”Il est venu pour les plus pauvres, pour les migrants et cela me touche”

À la fin de la messe, la foule reflue doucement. Anne-Cécile, son mari et ses quatre jeunes enfants, médaille et croix autour du cou, ont été pris par l’ambiance : “C’est une grosse organisation, on consacre toute une journée au Christ alors qu’on a dix mille autres choses à faire ! C’est un acte de foi, pour les enfants, une manière d’affirmer notre religion. Le pape, on le voit très rarement ; il vient à nous alors nous voulions répondre présents. Cette journée restera longtemps gravée dans nos mémoires”.

Gabrielle, 63 ans, protestante convertie au catholicisme, nous confie elle aussi sa joie. “J’adore l’église, j’aime le pape et je suis contente pour Marseille. Il est venu pour les plus pauvres, pour les migrants et cela me touche. Il est le seul qui parle avec le cœur, il se fiche de ce que pensent les gens, il n’a rien à craindre.”

”Je crois que ce soir, même la Bonne Mère a la larme à l’œil !”, a conclu l’archevêque de Marseille.