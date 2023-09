Des perturbations d'internet signalées dans toute la Suisse

"La cause est en cours d'investigation", a indiqué un porte-parole, interrogé par l'AFP.

"Pendant la panne, certains clients privés et professionnels n'ont pas pu téléphoner. Les numéros d'urgence n'ont pas été touchés par la perturbation", a précisé le porte-parole.

La panne a affecté l'accès à l'internet sur le réseau fixe et mobile.

Swisscom est l'opérateur historique, héritier de Telecom PTT. L'entreprise est entrée en bourse en 1998, mais l'Etat fédéral en conserve 51%.

En 2022, Swisscom comptait plus de 19.000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs suisses (environ le même montant en euros).