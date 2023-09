Emmanuel Macron multiplie les annonces "vertes" mais laisse sceptique: "Il fait d'enormes moulinets avec les bras"

À lire aussi

Le chef de l’État a notamment fixé l’objectif de passer “de 60 % d’énergies fossiles à 40 % à l’horizon 2030” avec la sortie du charbon en 2027 et rappelé l’objectif de produire en France au moins 1 million de voitures électriques d’ici 2027 ; il a annoncé que l’État va abonder à hauteur de 700 millions d’euros la construction de treize RER métropolitains et a promis d’annoncer en octobre une reprise du “contrôle du prix de notre électricité”. Il a en outre annoncé que la France devra produire “1 million de pompes à chaleur” d’ici la fin du quinquennat, soit trois fois le niveau de production actuel. Le Président veut, dit-il, “bâtir une écologie qui ne soit ni celle du déni ni celle de la cure, incompatible avec notre modèle productif français”. Il a ainsi annoncé la présentation en novembre d'un dispositif pour le leasing de voitures électriques à 100 euros par mois, qui démarrera avec seulement quelques dizaines de milliers de véhicules en 2024 pour laisser le temps à la filière française et européenne de monter en puissance face aux modèles chinois.

guillement Ce qui est très important pour les Français, c’est qu’on est très attaché à la bagnole. On aime la bagnole, et moi je l’adore »

“Des énormes moulinets avec les bras”

“Emmanuel Macron fait des énormes moulinets avec les bras pour nous assurer que la transition écologique est désormais sa priorité, mais l’environnement n’est pas au cœur de sa politique depuis sa réélection et je ne vois rien dans ses annonces susceptibles de marquer un changement réel de paradigme”, analyse Simon Persico, professeur à Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire Pacte. Emmanuel Macron avait promis de ‘Make Our Planet Great Again' en 2017, mais depuis, il a multiplié les déclarations imprécises et peu suivies d’effets”.

Ainsi l’idée d’un référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution a été enterrée, tout comme la fin du charbon, initialement programmée pour… 2022. Simon Persico estime en outre que “les mesures annoncées n’ont rien de surprenant : elles restent conformes à la conception macroniste de la transition écologique, marquée par une confiance renouvelée dans les nouvelles technologies, les entreprises du privé, la croissance économique et tournant le dos à la sobriété et à la transformation des modes de consommation”.

Il n’est pas le seul à rester sceptique. Dans la foulée du discours du président, prononcé depuis l’Elysée, l’ensemble des oppositions lui ont sauté au cou, les écologistes en tête : “On a un président qui nous parle d’écologie à la française mais on a l’impression que l’écologie à la française, c’est qu’il ne faut rien changer”, a regretté la patronne d’EE-LV, Marine Tondelier sur Public Sénat.

Sept milliards d’euros de plus

Reste qu’au-delà des annonces évoquées, le budget dévolu à la transition écologique va augmenter, et dans des proportions importantes. La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que 7 milliards d’euros de plus y seront dévolus dans le budget 2024 de l’État, soit une hausse deux fois supérieure à celle de l’an dernier et alors même que Bercy promet un serrage de vis général. Dans le détail, le projet de loi de finances pour 2024, qui doit être présenté en Conseil des ministres ce 27 septembre, prévoit notamment qu’un milliard de plus soit dédié à la transition agricole et qu’1,6 milliard supplémentaire soit consacré à la rénovation thermique des bâtiments. Au total, 40 milliards seront donc fléchés vers la transition écologique. Ce n’est pas rien.

“Encore heureux que le gouvernement dépense davantage pour financer la transition écologique !, ironise Simon Persico. Mais on est encore très loin du compte”. Même son de cloche du côté des économistes de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE). “Si la hausse du budget pour la transition est bien inédite, elle ne sera probablement pas suffisante après 2024”, estiment-ils. “Une guerre contre le climat (sic) suppose une économie de guerre et on en est très, très loin”, a asséné pour sa part le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, tandis qu’à droite, les Républicains ont déjà prévenu qu’ils ne voteront “en aucun cas” le budget, trop dépensier à leurs yeux.

À défaut d’avoir un rêve, Emmanuel Macron a un plan pour l’écologie, mais il n’est visiblement pas du goût de tout le monde…