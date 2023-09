En Pologne, un “scandale des visas” met à mal le parti au pouvoir et son discours anti-migrants

Sept inculpations

Or, cela fait plusieurs semaines que les médias polonais multiplient les révélations sur ce qui est devenu “le scandale des visas” et qui implique directement le ministère des Affaires étrangères polonais. Impossible de savoir à l’heure actuelle l’ampleur réelle de ces faits, mais il est acquis qu’au minimum plusieurs centaines de visas polonais ont été remis, moyennant contrepartie financière, à des ressortissants étrangers dans les consulats d’Inde, d’Hong Kong, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, du Qatar, de Singapour, de Philippines et de Taiwan. C’est ce qu’a révélé le 14 septembre Daniel Lerman, directeur adjoint du département du crime organisé et de la corruption au sein du parquet national. Le procureur a précisé qu’une rémunération frauduleuse avait permis “l’accélération des procédures de visa pour plusieurs centaines de demandes de visas déposées sur une période d’un an et demi. Sur ces centaines de visas, la majeure partie a fait l’objet de décisions de refus”. Le parquet a ajouté avoir procédé à l’inculpation de sept suspects dont trois placés en détention provisoire.

Ce qui est également certain, c’est que le scandale implique de près ou de loin l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, Piotr Wawrzyk, responsable des affaires consulaires, qui a été licencié le 31 août. Et le 15 septembre, c’est Jakub Osajda, chef du bureau juridique du même ministère qui était à son tour congédié. On a en outre appris que le ministère des Affaires étrangères mettait fin à tous les contrats qui le liaient jusque-là à des agences sous-traitantes impliquées dans les demandes de visas polonais.

Divers médias polonais indépendants, qui mènent l’enquête depuis début septembre, avancent que des centaines de milliers de visas auraient pu être délivrés de manière indue. Des chiffres que l’opposition – et son chef de file Donald Tusk -, en campagne n’a pas hésité à brandir.

Le président polonais Andrzej Duda a reconnu être au courant du scandale depuis plusieurs mois mais en minimise la portée. ©ZUMA Press

La Commission européenne exige des éclaircissements

“Il y a des mensonges dans les médias. J’ai été choqué de lire dans un journal que j’avais été victime de chantage. Je peux assurer à tout le monde que personne ne m’a jamais fait chanter”, a démenti le président polonais Andrzej Duda, interrogé le 21 septembre par la chaîne de télévisée TVN. Celui-ci a souligné qu’il était au courant du scandale depuis plusieurs mois. Le 24 septembre, la même chaîne de télévision a publié un reportage en Ouganda où plusieurs ressortissants ougandais tenaient un piquet devant le consulat polonais car ils n’avaient toujours pas reçu un visa qu’ils avaient pourtant payé autour de 4 000 euros.

L’affaire a également fait des vagues jusqu’à Bruxelles. Ylva Johansson, commissaire européenne chargée des Affaires intérieures a adressé une lettre au gouvernement polonais pour lui demander des “éclaircissements” sur des “allégations […] très préoccupantes”. La réponse obtenue, jugée insuffisante, devra être approfondie d’ici au 3 octobre par Varsovie.

Plus récemment Olaf Scholz, le chancelier allemand a affirmé lors d’un rassemblement de son parti, samedi dernier, “que le scandale des visas qui a lieu en Pologne doit être éclairci”. Berlin menace depuis plusieurs semaines de réinstaurer des contrôles à sa frontière avec la Pologne face à la recrudescence de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière en provenance de son voisin. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a riposté ce dimanche, sur le réseau social X, affirmant qu’il s’agissait de “déclarations […] interférant dans […] la campagne électorale polonaise”.