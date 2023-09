”Je suis bouleversée" : l’inquiétude s’accroît en France après la disparition de la jeune Lina, nouvelle battue en Alsace

À lire aussi

Proches, connaissances ou gens venus des alentours, certains très émus ou même en pleurs, se sont rassemblés dans la matinée près d’un étang de pêche à la sortie du village de 250 habitants, à côté de la petite route que devait emprunter la jeune fille pour aller vers la gare.

”Je suis bouleversée”

Les volontaires donnent leur nom avant d’être répartis en plusieurs groupes de recherche par les équipes de la sécurité civile et les 35 gendarmes qui participent à la battue dans cette zone escarpée et boisée au pied du massif des Vosges.

Des équipes cynophiles et un hélicoptère participent également aux recherches.

”Je la connais très bien, ça me tenait à coeur de venir”, souffle Thibault, un de ses amis qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.

”Ca fait deux jours que je suis dedans, deux jours que je n’en reviens pas. Elle m’écrivait encore vendredi”, ajoute Thibault, avant de s’exprimer au passé. “Elle avait un grand coeur, un bon fond, une belle mentalité. Elle était très proche de sa maman, et je ne crois pas une seule seconde qu’elle aurait fugué.”

”Je suis bouleversée, bouleversée que dans notre petite vallée… On ne croit jamais que des choses pareilles arrivent, et pourtant”, déclare de son côté Françoise Latunur, retraitée de 74 ans venue prêter main forte. “Alors, on fera tout ce qu’on peut, et on espère encore toujours qu’elle va donner des nouvelles, cette petite Lina.”

L’adolescente est entrée cette année en CAP aide à la personne dans un établissement à quelques kilomètres de Saint-Blaise-la-Roche, selon son ami Thibault. Ses parents sont séparés, sa mère est infirmière et Lina n’a semble-t-il plus beaucoup de relations avec son père.

Lundi, la mère de Lina a fait une déclaration aux journalistes : “Je remercie tous les gens qui participent, la gendarmerie pour leur réactivité, tous les gens qui me soutiennent, ma famille, mes amis qui sont là depuis la première minute”, a-t-elle dit, très émue.

”Je veux retrouver ma fille, je veux qu’elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c’est difficile, c’est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi, quelque chose que je ne souhaite à personne, une grande douleur”.

Terrain “très accidenté”

Plusieurs ratissages ont déjà été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, dimanche et lundi. Lundi après-midi, 130 personnes avaient déjà participé à une battue, “encadrées de la gendarmerie et assistées d’un hélicoptère équipé de caméras thermiques”, avait précisé le parquet de Saverne.

”Je ne connais pas personnellement la famille mais je connais bien le terrain”, témoigne Gilles Bondoux, 60 ans, venu de La Broque, à une dizaine de kilomètres. “C’est très accidenté, il y a beaucoup de ruisseaux, des étangs. C’est de la moyenne montagne, il y a beaucoup de forêt. Quand on habite par ici on a l’habitude de randonner dans les petits sentiers, il y a aussi beaucoup de sangliers.”

L’enquête est confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.

La procureure de Saverne, Aline Clérot, doit tenir une conférence de presse mardi à 17H00.

Saint-Blaise-la-Roche est une petite commune située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg.