“Le Parti populaire tente de brandir la menace de l’amnistie": en Espagne, le candidat de la droite se présente à une investiture très compliquée

Alberto Nunez Feijoo lui-même l’a reconnu à demi-mot, dimanche 24 septembre, lors d’un grand meeting organisé à Madrid pour s’opposer à toute hypothétique amnistie qui serait accordée aux responsables de la tentative de sécession de la Catalogne, en octobre 2017. Le président du PP assure que son rival de gauche, Pedro Sanchez, concédera cette faveur aux indépendantistes catalans en échange de leur soutien… une fois que le candidat de droite aura échoué. “Même si cela me coûte la présidence, je défendrai que l’Espagne est un tout”, avait-il lancé devant 40 000 à 60 000 partisans.

Le PP tente de débaucher des votes socialistes, sans grand espoir

“Je suis ici […] au moins pour le que le compte à rebours s’active” (avant une éventuelle nouvelle élection, NdlR), a déclaré Alberto Nunez Feijoo en ouverture des débats d’investiture, mardi 26 septembre, réitérant ses attaques contre une éventuelle amnistie.

Arrivé en tête des élections du 23 juillet dernier avec une majorité étriquée, le leader du PP ne peut compter que sur les votes de 172 députés. Or il lui faudra une majorité absolue, soit 176 voix, ce mercredi, pour passer l’épreuve avec succès. “Le Parti populaire tente de brandir la menace de l’amnistie pour voir s’il n’y a pas quelques députés socialistes qui trahissent les consignes de la direction du parti. On ne sait jamais ce qui peut arriver avant le résultat, mais la discipline du groupe parlementaire devrait être respectée”, explique Oriol Bartomeus, professeur de sciences politiques à l’Université autonome de Barcelone.

Dans le cas où le résultat du vote serait positif, ce mercredi, Alberto Nunez Feijoo serait chargé de former un gouvernement. Si le résultat est négatif, un compte à rebours se déclencherait : les candidats à la présidence du gouvernement auraient alors deux mois pour obtenir une investiture. Un second vote sur la candidature de Feijoo se tiendrait 48 heures après l’échec du premier, donc vendredi. Cette fois, il suffirait d’obtenir plus de “OUI” que de “NON” pour triompher. Mais il est assez peu probable qu’il y ait des abstentions en faveur du candidat de droite, et ce second vote devrait également se conclure par un échec.

Alors, le Roi inviterait de nouveau les chefs des partis présents à la chambre basse du Parlement pour déterminer si un autre candidat lui semble en mesure d’obtenir l’investiture. Pedro Sánchez indiquera certainement au monarque sa disposition à former un gouvernement, et devrait être désigné candidat à l’investiture.

Sánchez réussira-t-il à obtenir le soutien des indépendantistes catalans ?

Paradoxalement, Pedro Sáchez a plus de chances de succès que son rival de droite. Sa formation politique, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), est arrivée deuxième le 23 juillet dernier. Mais le PSOE peut compter sur le soutien relativement sûr du reste de la gauche et d’une série de partis régionalistes ou indépendantistes, qui lui garantiraient au moins 171 votes. Toute la question est de savoir si les sept députés du parti de droite indépendantiste catalane, Junts per Catalunya (JxCat), voteront pour lui.

Le Premier ministre par intérim Pedro Sanchez sourit alors qu'il assiste à la première session d'un débat parlementaire visant à élire un Premier ministre à Las Cortes, à Madrid, le 26 septembre 2023. ©AFP or licensors

Le fondateur et leader de facto de JxCat, Carles Puigdemont, exige un prix politique très élevé en échange de son soutien. Il demande notamment une loi d’amnistie pour les mis en cause ou condamnés pour des délits liés à la lutte pour l’indépendance de la Catalogne. Et ce, sans renoncer lui-même à la possibilité de déclarer l’indépendance de manière unilatérale. “Tout le monde soupçonne que des négociations sont en cours, mais elles sont très discrètes, et personne n’en sait rien. Je suppose que JxCat tente de tirer le parti maximum de sa position, et que le PSOE lui demande de revoir ses demandes à la baisse”, avance Oriol Bartomeus.