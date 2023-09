Depuis, toutes les recherches sont infructueuses. L’analyse des images des caméras de surveillance montre que Lina n’est jamais arrivée à la gare et n’est jamais montée dans le train. Deux témoins ont également affirmé avoir croisé l’adolescente en bord de route, sur le chemin de la gare, entre 11h15 et 11h30.

Quant au GSM de Lina, il a cessé d’émettre à 11H22 et n’a pas été retrouvé. TF1 a donné la parole à Tao, le petit ami que la jeune fille allait rendre visite à Strasbourg. On apprend ainsi que c’est lui qui a reçu le dernier message de Lina. Il s’agit d’une “vidéo d’elle qui me disait qu’elle était contente de venir me voir”, indique le jeune homme de 19 ans.

Tao explique l’angoisse qu’il a eue lorsque Lina n’est jamais descendu du train à Strasbourg, alors qu’il l’attendait sur le quai à 12h53. “J’ai appelé sa mère avant que le train n’arrive pour lui dire qu’il y avait quelque chose de bizarre […] J’ai quand même attendu sur le quai de la gare l’arrivée du train, et elle n’est jamais descendue. J’ai fait plusieurs fois le tour de la gare puis j’ai pris la route”.

Interrogée par TF1 également, Fanny, la mère de la jeune fille, a confié : “Elle était heureuse, elle était excitée parce qu’elle allait rencontrer Tao à Strasbourg et aller au restaurant et faire du shopping avec lui”.

L’enquête, elle, se poursuit.