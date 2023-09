Alors qu’un accord semblait imminent, les Vingt-sept n'ont pas (encore) réussi à trouver une position sur la gestion des crises migratoires dans l’UE

Le contexte était pourtant propice à un accord sur ce règlement, alors que la pression migratoire augmente aux frontières de l’UE, notamment sur l’île italienne de Lampedusa.

La Belgique alerte sur l’urgence

À la mi-journée, lors du débat public entre les ministres, la secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, avait aussi insisté sur la nécessité d’arrêter, enfin, la position des États membres sur ce dernier volet du Pacte sur la migration et l’asile, afin de pouvoir entamer les négociations avec le Parlement européen.

C’est en effet sous la présidence belge du Conseil de l’UE, donc entre janvier et juin 2024, que s’effectuera “le dernier sprint” pour adopter la dizaine de législations qui composent le Pacte, pile avant les élections européennes de juin. S’en tenir à ce timing est un enjeu crucial, a rappelé le vice-président de la Commission Margaritis Schinas, puisqu’il s’agit de priver d’arguments “les démagogues et les populistes européens qui prétendent que nous ne sommes pas en mesure de résoudre notre problème migratoire”. “Mais nous devons être réalistes. Un sprint c’est pour parcourir des mètres, pas des kilomètres”, a alerté Nicole de Moor. La Belgique aura à peine 40 à 50 jours pour terminer les négociations avec le Parlement européen et faire valider tout le Pacte, une mission qui deviendrait impossible si les États membres eux-mêmes traînent trop à acter leur position sur le "règlement de crise”.

Mais ce texte est ultrasensible. Il touche à l’équilibre ténu entre, d’une part, les obligations des pays en première ligne des arrivées (contrôle des frontières, accueil des migrants, etc.) et, d’autre part, la solidarité (aide financière, relocalisations de demandeurs d’asile, etc.) sur laquelle ils doivent pouvoir compter de la part des autres États membres, qui plus est en cas de forte pression migratoire. Il définit par ailleurs les dérogations, en matière de respect du droit d’asile, qui peuvent être accordées à un État qui ferait face à une crise. Le sujet est d’autant plus controversé que le texte ne définit pas ce qu’est “une crise”, de quoi faire craindre un abus de cette législation. L’évaluation de la situation serait laissée à la discrétion de l’État concerné, qui tirerait la sonnette d’alarme auprès de la Commission et des Vingt-sept, à qui reviendrait le dernier mot. Le règlement s’appliquerait aussi aux scénarios d’instrumentalisation de la migration par des pays tiers, qui augmentent artificiellement la pression migratoire sur l’UE. Une recette déjà appliquée par la Turquie et la Biélorussie.

Inquiétudes de l’Allemagne

Attachée aux droits de l’homme, l’Allemagne – et plus particulièrement les écologistes membres de coalition au pouvoir à Berlin – était donc très sceptique à l’égard de ce texte. Elle se souciait aussi des périodes prolongées de détention prévues à la frontière, y compris pour les familles et les mineurs. En juillet, un premier vote sur ce règlement avait échoué, le texte n'ayant pas rallié le soutien d'une majorité qualifiée, à savoir 55 %, d’États membres, représentant 65 % de la population de l’UE. Des seuils difficiles à atteindre sans l’Allemagne, qui s’était abstenue, de même que la Slovaquie et les Pays-Bas, qui estimaient, eux, que le texte n’allait pas assez loin pour lutter contre la migration. Pour cette même raison, la Hongrie, la Pologne, l’Autriche et la République tchèque s’y étaient opposées – et la plupart s’y opposent toujours.

Mercredi soir, le chancelier Olaf Scholz avait cependant signalé un infléchissement de la position allemande. Qui a été confirmé jeudi par la ministre de l’Intérieur Nancy Fraeser : “Nous assumerons nos responsabilités et nous soutiendrons le compromis” proposé par l’Espagne, qui assure la présidence du Conseil de l’UE. De quoi faire penser qu’un accord politique, qui semblait encore impossible quelques jours plus tôt, était imminent.

Un show politique italien

Pas si vite, a rétorqué Rome. L’Italie s’indigne du fait que le compromis espagnol ait supprimé la possibilité de déroger, en cas de crise, aux règles de base pour assurer un accueil digne des demandeurs d’asile. Autre changement : le texte précise désormais que les opérations de recherche et de sauvetage menées par des ONG en mer ne peuvent être qualifiées d’activités d’instrumentalisation de la migration.

La France et l’Allemagne s’opposaient cependant jeudi à l’idée d’apporter de nouvelles modifications au règlement, cette fois pour contenter Rome. “Sinon, cela ne finira jamais”, soupirait un diplomate d’un autre État membre. En réalité, la position italienne est dictée par des jeux politiques nationaux, alors qu’à Rome le débat migratoire fait rage, le ministre Matteo Salvini, chef de file du parti d’extrême droite La Lega est vent debout, et la Première ministre Giorgia Meloni, issue d’un autre parti d’extrême droite, est sous pression. En coulisses, les diplomates estiment donc qu’il fallait laisser l’Italie faire son show.

“Il n’y a plus d’obstacles au texte. Nous sommes très proches d’une décision, dans les prochains jours”, veut ainsi croire Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures.