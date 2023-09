Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne prolongent d'une année la protection des réfugiés ukrainiens

Plus de quatre millions de réfugiés de guerre ukrainiens vivent actuellement dans l'UE. La mesure assure une protection immédiate et l'accès au droit de séjour, au marché du travail, au logement, à l'aide sociale, à l'aide médicale ou autre. Elle contribue aussi à éviter de soumettre les régimes d'asile nationaux à une pression écrasante et permet aux États membres de gérer les arrivées de manière ordonnée et efficace, selon l'UE.

