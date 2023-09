Pourquoi la question migratoire divise le gouvernement allemand

Le doute planait encore hier, à la veille de la réunion des vingt-sept ministres de l’Intérieur de l’Union européenne, même si les choses semblaient avancer. Le chancelier Olaf Scholz aurait en effet tapé du poing sur la table hier matin lors du Conseil des ministres et appelé à trouver une solution pour “ne pas mettre en danger la réforme européenne de l’asile.” Un rappel à l’ordre en direction de la ministre des Affaires étrangères, l’écologiste Annalena Baerbock, à l’origine des blocages de ces dernières semaines.

Un refus des Verts pour des raisons “humanitaires”

Sur le fond, les Verts ne s’opposent pas à l’ensemble du paquet de réformes proposé par la Commission européenne et qui vise, entre autres, à assurer davantage de solidarité européenne envers des pays “de première entrée” des candidats à l'asile, comme l’Italie et la Grèce.

En juin, les écologistes ont approuvé, à contrecœur, le durcissement des conditions d’accueil dans les pays d’arrivées via la création de centres d’accueil dans lesquels les demandeurs d’asile – dont des familles et des enfants — seront logés de manière stricte. Ils s’opposent en revanche à un règlement qui prévoit “en cas de crise”, d’autoriser ces mêmes pays à réduire les prestations et à interner les demandeurs d’asile jusqu’à 40 semaines. À l’origine, Annalena Baerbock avait justifié son opposition à ce “règlement de crise” pour des “raisons humanitaires”. Or ces derniers jours, elle a avancé un argument employé jusque-là par des pays comme la Hongrie et la Pologne : elle craint que cette réglementation ne pousse les pays comme l’Italie ou la Grèce à laisser filer davantage de migrants sans les avoir enregistrés. Ce qui augmenterait les arrivées illégales en Allemagne.

Incompréhension à Berlin et ailleurs en Europe

À Bruxelles et dans les autres capitales de l’Union européenne, ce blocage suscite l’incompréhension car le calendrier est des plus serrés. Sans majorité des deux tiers des États membres, le texte pourrait ne pas être voté à temps par le Parlement européen avant la fin de la législature. Or, la question migratoire est devenue centrale à l’approche des élections européennes de juin prochain et pourrait entraîner une nouvelle poussée de l’extrême droite, notamment en Allemagne. “Je me demande si le gouvernement fédéral a pris conscience de la gravité de la situation et s’il veut vraiment la réforme de l’asile de l’UE”, commentait en début de semaine l’eurodéputé allemand Manfred Weber, chef des conservateurs du Parti populaire européen.

Mais l’incompréhension est aussi de mise au sein même du gouvernement allemand. Les libéraux du FDP estiment qu’Annalena Baerbock use de “prétextes” pour bloquer ce dossier dans le but de plaire à son électorat à l’approche d’élections régionales en Hesse et en Bavière. Le secrétaire général du FDP va plus loin. Bijan Djir-Sarai qualifie les Verts de “risque sécuritaire” pour le pays en raison de leurs nombreux blocages.

L’extrême droite bénéficie de l’augmentation de la pression migratoire

Du côté des sociaux-démocrates, le parti du chancelier Scholz, on prend clairement position pour un soutien global à ce paquet de réformes. Avec ou sans compromis en main ce jeudi à Bruxelles, la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser, membre du SPD, multiplie en tout cas les annonces. Elle a annoncé hier multiplier “immédiatement” les contrôles de police aux frontières avec la Pologne et la République tchèque pour lutter plus activement contre les passeurs. Selon elle, un migrant sur quatre entrerait dans le pays via des réseaux. La pression migratoire atteint des niveaux élevés en Allemagne avec plus de 200 000 demandes d’asile déposées durant les huit premiers mois. Du pain béni pour l’extrême droite de l’AfD qui caracole en deuxième position dans les intentions de vote nationales.

Ces contrôles renforcés aux frontières sont aussi un signal en direction de Varsovie avec qui Berlin est de nouveau en froid, en raison du récent scandale de ventes de visas de travail. Ce week-end, le chancelier Olaf Scholz a appelé le gouvernement polonais à “faire toute la lumière” sur cette affaire. Des propos aussitôt qualifiés par Varsovie d’ingérence allemande dans la campagne électorale polonaise.