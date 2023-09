Climat : début d'une phase d'essai pour la taxe carbone aux frontières

Concrètement, l'importateur d'acier chinois ou de ciment turc devra ainsi déclarer les émissions liées au processus de production et si elles dépassent le standard européen, acquérir un certificat d'émission au prix du CO2 dans l'Union européenne. Si un marché de carbone existe dans le pays de production, mais avec un prix du carbone moins élevé qu'en Europe, comme c'est le cas actuellement en Chine et dans certains États américains, l'importateur paiera la différence.

Dans une phase transitoire qui débute dimanche, le MACF ne s'appliquera qu'aux importations de ciment, de fer et d'acier, d'aluminium, d'engrais, d'électricité et d'hydrogène. Les importateurs européens de ces marchandises devront déclarer le volume de leurs importations et les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre au cours de leur production, mais sans aucun ajustement financier à ce stade.

Les importateurs seront invités à recueillir les données du quatrième trimestre de 2023. Ils auront jusqu'au 31 janvier 2024 pour présenter leur première déclaration.

La phase transitoire servira de période d'apprentissage pour les importateurs, les producteurs et les autorités. Elle permettra à la Commission de recueillir des informations utiles sur les émissions intrinsèques afin d'affiner la méthodologie pour la période définitive, qui débutera en 2026.