Deux pirates piègent leurs victimes avec une méthode "pitoyable": "La chose la plus dégoûtante que j’ai pu faire dans ma vie"

Dans les six premiers mois de cette année-là, les autorités reçoivent une vingtaine de milliers de signalements, et enregistrent autour de 1 300 plaintes. Quatre ans plus tard, le lundi 25 septembre 2023, quand s’ouvre devant la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris le procès d’Augustin I. et Jordan R., âgés aujourd’hui de 25 ans, la cour a accusé réception de 149 demandes de constitution de partie civile.

Deux jours après, mercredi 27 septembre, certaines d’entre elles sont présentes, d’autres représentées par leur avocat. Elles n’ont pas cédé au chantage, mais elles ont eu peur ; elles réclament d’être indemnisées pour préjudice moral. «Je ne suis jamais allée sur un site pornographique, je craignais surtout un montage», dit une femme aux cheveux blancs, qui évoque «quarante-huit heures un peu difficiles». Une autre insiste sur des «perturbations psychologiques importantes». Des victimes sans nul doute – mais de qui au juste ? Parmi celles qui se sont déclarées, certaines ont reçu des messages non seulement hors de la période des faits reprochés aux deux jeunes hommes, janvier à juin 2019, mais même après leurs arrestations ; d’autres, des mails en anglais, que le duo nie avoir rédigé… «Tout mail “cryptoporno” n’a pas été envoyé par les prévenus», soulignera la procureure elle-même dans ses réquisitions, déplorant un envoi trop massif des avis à victimes. «Est-ce que c’était une obligation de faire le tri ? Oui. Pour autant, ça n’a pas été fait», cinglera l’un des avocats de Jordan R., Guillaume Halbique.

«Machines zombies»

Jordan R. et Augustin I., 20 ans à l’époque, ont été arrêtés respectivement en septembre et décembre 2019. Placés sous contrôle judiciaire – après dix mois de détention provisoire pour le second –, ils comparaissent pour «extorsion», «tentative d’extorsion», «accès frauduleux» et «maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données», et «blanchiment en bande organisée». Le tandem est soupçonné d’avoir infecté 2 000 ordinateurs à l’aide d’un logiciel malveillant de sa confection, Varenyky ; puis d’avoir procédé, à partir de ces terminaux transformés en «bots» ou «machines zombies», à des envois massifs de mails de «sextorsion», c’est-à-dire de chantage à la diffusion de vidéos explicites, essentiellement à destination d’adresses de clients Orange, à l’époque mal protégées contre le spam.

Si cette petite entreprise de cyberdélinquance reposait initialement sur du bluff pur et simple, une version plus aboutie du malware aurait bel et bien été capable de déclencher la webcam d’une machine infectée lorsque Varenyky détectait, dans le titre d’une fenêtre ouverte sur l’écran de l’ordinateur, un ou plusieurs éléments d’une liste de mots-clés en lien avec la pornographie : une option vite abandonnée, aux dires des deux jeunes hommes, car elle aurait généré trop de «faux positifs», et des fichiers trop volumineux, qu’ils étaient par ailleurs incapables de lier à des victimes précises…

A l’issue de l’enquête, Augustin I. et Jordan R. reconnaissent globalement les faits qui leur sont reprochés, mais disputent leur ampleur ; ils ne s’accordent ni sur leurs responsabilités respectives ni sur les gains qu’ils ont tirés du chantage.

«Addiction» aux jeux vidéo

Le premier jour, à la barre, l’un et l’autre vont décrire des vies cabossées, marquées dans les deux cas par le divorce de leurs parents, des difficultés psychologiques, un isolement grandissant. Grand et mince, dos voûté, débit mitraillette, Augustin I. triture nerveusement sa veste beige et rechigne à parler de son entourage : «J’ai pas envie qu’il y ait des ramifications sur ma famille.» Il n’évoque qu’à demi-mot ses deux séjours de quelques mois en hôpital psychiatrique, fait état d’une «addiction» aux jeux vidéo à partir de ses quinze ans, préfère «ne pas parler» des mois passés en prison. Plus posé, Jordan R., en costume sombre et baskets blanches, se décrit comme «souffre-douleur» de ses camarades de classe «jusqu’à l’entrée au lycée», souligne les difficultés financières de son père, pour qui il voulait «récupérer de l’argent».

Les deux garçons se sont connus à l’adolescence, d’abord en ligne, réunis par les jeux vidéo et l’informatique, qu’ils ont appris en autodidactes. C’est ensemble qu’à l’été 2018, les deux amis se retrouvent en Ukraine : «On cherchait un pays où le coût de la vie n’était vraiment pas cher», explique Jordan R. Varenyky est déjà au point mais l’objectif, expliquent les deux prévenus, est alors de s’en servir pour envoyer «de la publicité», autrement dit du spam. Pas assez rémunérateur – d’où le passage à la sextorsion. Augustin I. reconnaît avoir mis au point Varenyky à partir d’un premier logiciel malveillant de sa conception, TinyNuke, mais relativise : «J’avais pris des codes sources pas très popularisés, j’avais changé quelques trucs.» Jordan R., lui, a géré les serveurs permettant d’administrer les machines infectées car «Augustin s’y connaissait moins».

Pour le reste, les versions divergent, voire s’affrontent. Tous les deux évaluent les gains du chantage à 150 000 euros, mais chacun prétend n’en avoir touché que 20 000 à 30 000. Surtout, dès son arrestation, Jordan R. a désigné son ex-ami comme le véritable instigateur de l’opération. Augustin I., lui, a d’abord endossé le costume, avant de changer de version : «Quand j’étais en garde à vue, j’ai tout exagéré. Tout était un show stupide.» Une manière de montrer à son père, informaticien, qu’il a «fait un truc de dingue», avancera plus tard son avocat, Jean-Laurent Panier. Augustin I. s’agite : «Depuis le début, je suis chargé, chargé, chargé.» «Ce que j’ai fait, je l’ai fait un peu pour moi mais pas contre lui, assure Jordan R., évoquant son retour en France alors qu’il savait qu’il serait interpellé. Je voulais que ça s’arrête pour nous deux.» Depuis, il a passé une certification de «développeur web et mobile», il est en CDI, sa copine est enceinte, la naissance est prévue pour mars. En prison, Augustin I. a découvert La vie devant soi de Romain Gary ; il est marié depuis un an et demi.

«Pas juste des copier-coller»

«Monsieur I. a tout intérêt à minimiser ses compétences, fustige la procureure au troisième et dernier jour du procès. Mais non, ce ne sont pas juste des copier-coller à la portée de n’importe quel “bras cassé”.» Elle insiste : «On est sur un volume absolument massif» de messages de menaces. Quant aux gains financiers, s’ils sont si peu clairs, c’est parce que «c’est tout l’objet du schéma [de blanchiment] qui a été mis en place», et qui passe par des services de mixage de cryptomonnaies. A l’encontre d’Augustin I., elle requiert quatre ans de prison dont un an ferme, aménagé avec bracelet électronique, et trois ans avec sursis probatoire ; contre Jordan R., qui a «davantage coopéré», trois ans et demi dont six mois ferme, là aussi sous bracelet électronique, et trois ans assortis de sursis probatoire ; avec, dans les deux cas, des obligations de travail, de soins et d’indemnisation des victimes – et l’interdiction d’entrer en contact l’un avec l’autre. Un «plancher» en deçà duquel un message «délétère», souligne-t-elle, serait envoyé aux cybercriminels.

Les avocats de la défense, eux, plaident la relaxe. Non parce que leurs clients n’auraient rien fait, mais pour cause d’enquête «bâclée» : «Il n’y a aucune certitude pour savoir si tel mail a bien été envoyé par l’action de ces deux coprévenus, tacle Guillaume Halbique. On a une prévention qui ne définit absolument pas l’identité des victimes !» Quant aux faits de délinquance numérique proprement dite, les deux prévenus ont certes piraté des ordinateurs mais pas, comme le leur reproche l’ordonnance du juge d’instruction, des boîtes mail, insiste l’avocat. Son confrère Jean-Laurent Panier abonde : dès que les enquêteurs ont découvert un lien entre Jordan R. et Augustin I., «l’enquête s’est arrêtée : on n’a pas cherché d’autre moyen d’imputabilité». Les avocats demandent aussi une requalification des faits d’extorsion en chantage (qui est moins sévèrement puni) et l’abandon de la circonstance aggravante de bande organisée concernant le blanchiment.

L’autre avocate de Jordan R. Raphaëlle Rischmann appelle le tribunal à «ne pas faire de ce dossier plus que ce qu’il est véritablement». Les deux prévenus, eux, auront plus d’une fois insisté sur leur «immaturité» de l’époque. Augustin I. : «J’aurais jamais imaginé que ça pouvait affecter la vie des gens comme ça.» Jordan R. : «C’était pitoyable», «la chose la plus dégoûtante que j’ai pu faire dans ma vie». A la clôture des débats, ce dernier voudrait aussi «qu’on ne [lui] fasse pas porter un chapeau qui est bien trop grand». Le jugement, mis en délibéré, sera rendu le 2 novembre.