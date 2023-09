Haut-Karabakh : avec l’arrestation de Ruben Vardanyan, l’Azerbaïdjan s’en prend à une personnalité mondialement reconnue

Ce banquier d’affaires arménien, qui a mené le gouvernement séparatiste de l’enclave de novembre 2022 à février 2023, a été arrêté alors qu’il tentait, comme des dizaines de milliers de réfugiés de se rendre en Arménie. Sur base d’accusations fabriquées de toutes pièces (financement de terrorisme, arrivée illégale d’un étranger…), Bakou a condamné Ruben Vardanyan à 4 mois de détention.

Entrepreneur et philanthrope

De passage à la rédaction de La Libre en 2018, nous avions pu revenir avec lui sur son parcours atypique. C’est l’histoire d’un jeune Arménien qui bâtit un empire à Moscou. Pour ensuite faire don de sa fortune au travers de nombreux projets. À la fin de son adolescence, Ruben Vardanyan, issu d’un couple de parents intellectuels, partit étudier à l’Université d’État de Moscou. Dirigé par le régime soviétique, l’établissement, qui avait mis au point un mécanisme permettant d’identifier les étudiants aux capacités de leader, a vite repéré le potentiel du jeune Ruben dans la future élite de l’URSS.

En sortant de l’université aux débuts des années 90, après la chute de l’Union soviétique et face au besoin de redresser le pays, Ruben Vardanyan anticipe la nécessité de mettre en place un marché des capitaux. Restait à convaincre les acteurs économiques aptes à accompagner les entreprises dans leur entrée en bourse. Il rejoint la société Troika Dialog, la première banque d’investissement en Russie fondée par un entrepreneur russo-américain. Il en devient le directeur à l’âge de 23 ans. Ainsi, et en partant de presque rien, Ruben Vardanyan participe à la mise en place de règles de gouvernance et à la création d’un marché financier comparable à ceux des places occidentales. En vendant son expertise à de très nombreuses entreprises, ce self-made-man a bâti cette maison de courtage moscovite renommée. Il a ensuite revendu Troika Dialog pour près de 1,4 milliard de dollars à la banque russe Sberbank.

Ruben Vardaynan n’est pas un oligarque russe. Véritable entrepreneur, il est reconnu dans le monde entier pour avoir développé un système de marchés financiers nécessaire au redressement de la Russie. À 33 ans, il fut nommé parmi les Young Global Leaders et membre de l’Economic Advisory Board de la prestigieuse institution IFC (Banque mondiale).

Marqué par les conséquences du génocide arménien, Ruben Vardanyan n’a jamais douté qu’il avait une responsabilité sociale et sociétale à assumer. Au fond de lui, il rêvait de “rendre le monde meilleur” et de reconstruire son pays. Refusant de se limiter aux slogans, l’homme s’est vite engagé dans des actions philanthropiques, en commençant par soutenir de grands projets participatifs et financer des bourses d’étudiants en Russie et en Arménie.

Le couple Vardanyan a identifié les trois enjeux majeurs indissociables qui, selon eux, vont déterminer les développements humains et économiques de ces prochaines décennies : l’éducation, les migrations et le développement durable. C’est pourquoi tous leurs soutiens financiers et projets d’investissements visent des développements économiques ou éducationnels pérennes. C’est dans cet état d’esprit qu’il créa l’université UWC Dilijan dont la réputation dépasse de très loin les frontières arméniennes. Elle attire à elle des jeunes issus du monde entier.

C’est lui aussi qui cofonda le Prix Aurora avec les autres philanthropes Vartan Gregorian (Carnegie) et Noubar Afeyan (Moderna). Cette fondation au rayonnement international met en lumière des personnes qui prennent des risques pour sauver les autres.

Le monastère de Tatev

Après avoir restauré le monastère du IXe siècle, situé sur un piton rocheux difficilement accessible par les routes arméniennes, la Fondation de Ruben Vardanyan s’est attachée à construire des infrastructures touristiques dans les villages avoisinants, à commencer par l’installation du plus long téléphérique du monde. Ce don philanthropique de 100 millions de dollars permet à quelque 150 000 touristes de se rendre facilement sur ce site spirituel et touristique chaque année. À terme, les recettes du site permettront de couvrir les coûts d’exploitation des infrastructures et assurer d’autres investissements.

Suite à l’invasion russe en Ukraine, Ruben Vardanyan a renoncé à sa nationalité russe. Après la guerre de 2020 au Karabakh, l’homme s’était installé dans l’enclave afin de venir en aide aux 120.000 Arméniens qui y vivent. Un acte courageux, dont il paie le prix fort en ce moment. Ses proches craignent pour sa survie.