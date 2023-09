Irlande du Nord : malgré les contestations des unionistes, les nouvelles règles post-Brexit entrent en vigueur

Les biens destinés à être vendus et consommés en Irlande du Nord bénéficieront d’une procédure plus rapide.

Mais pour les unionistes d’Irlande du Nord, ces nouvelles règles menacent l’unité du Royaume-Uni et la place de la province en son sein.

”Dimanche, ce sera la confirmation que l’Irlande du Nord à une frontière dans la mère d’Irlande”, a déclaré sur la BBC Sammy Wilson, député du parti unioniste démocrate (DUP), qui estime que cela fait de “l’Irlande du Nord un membre de l’UE plutôt qu’un membre intégral du Royaume-Uni”.

Depuis février 2022, pour protester contre les règles post-Brexit, le DUP boycotte les institutions locales nord-irlandaises, empêchant la formation d’un gouvernement, censé être partagé avec les républicains du Sinn Fein, devenu depuis l’an dernier la première force politique de la province.

Afin de préserver la paix obtenue en 1998 après trois décennies de conflit et d’éviter le retour de contrôles frontaliers entre la province – seule frontière terrestre du Royaume-Uni avec l’UE – et la République d’Irlande, le protocole nord-irlandais a créé de fait une frontière entre l’île de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

En février dernier, ce protocole a été amendé avec un nouveau “cadre” signé entre Londres et Bruxelles, sans pour autant satisfaire les unionistes qui refusent toujours de mettre fin à leur blocage.