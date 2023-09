Rapport sur l’état de droit en Belgique : la Commission européenne va réexaminer ses conclusions

À lire aussi

Demande de “rectification”

La situation avait conduit une dizaine d’associations (journalistes, archivistes, lutte pour la transparence) à demander à la Commission la “rectification des informations” transmises à la Commission afin que celle-ci “puisse baser son rapport sur l’état de droit en Belgique sur des informations honnêtes, adéquates et exactes”.

”Notre évaluation de 'certains progrès' a été effectuée sur la base des informations disponibles et de la situation telle qu’elle a été signalée lors de la visite virtuelle par les services de la Commission, qui a eu lieu en février 2023. Au moment de la finalisation du rapport, des propositions législatives visant à rendre les décisions du CTB-CADA contraignantes pour les autorités fédérales étaient en suspens”, a répondu la Commission européenne dans un courrier adressé aux associations que l’Avenir a pu consulter. “Étant donné que les évolutions législatives n’avaient pas encore été finalisées, l’adoption de la nouvelle législation en première lecture le 28 juin 2023 n’a pas pu être intégrée dans le rapport 2023 sur l’état de droit car le rapport était déjà en phase finale d’approbation en vue de sa publication le 5 juillet 2023”, plaide encore la Commission, qui assure toutefois “que ces nouvelles évolutions seront prises en considération et reflétées dans notre prochain rapport”. Il n’est pas certain, cette fois, qu’il sera question de “progrès”.