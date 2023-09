Italie: une centaine de migrants sauvés après un feu à bord d'un ferry

Asile et Migration: près de 12.000 enfants ont traversé la Méditerranée centrale entre janvier et mi-septembre

Plus de 11.600 enfants ont traversé la Méditerranée centrale pour se rendre en Italie sans leurs parents ou tuteurs légaux entre janvier et mi-septembre 2023, rapporte vendredi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), citant les chiffres du ministère de l'Intérieur italien. Sur la même période l'année dernière, 7.200 mineurs non accompagnés ou séparés avaient effectué la même traversée.