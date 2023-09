Alors que les recherches se trouvent dans une impasse, le témoignage d’une autre adolescente du même village pourrait révéler de nouvelles pistes. Elle explique avoir été approchée à deux reprises par un homme quelques jours avant la disparition de Lina. Le lundi 18 septembre, au soir, Karine marche pour rentrer jusque chez elle quand cet homme au volant d’une voiture grise klaxonne plusieurs fois l’adolescente. Inquiète par la situation, elle appelle son père et rentre chez elle en courant.

Quelques jours plus tard, jeudi matin, l’adolescente se dirige vers son arrêt de bus pour se rendre au collège. Elle recroise la même voiture qui s’arrête à son niveau. “Une Citroën grise s’est mise à sa hauteur et a voulu ouvrir la porte”, explique son père à nos confrères de BFMTV. Karine s’enfuie à nouveau et appelle son père : “Papa, papa, il y a quelqu’un qui veut me prendre”, relate son père. Il lui conseille alors de sonner à une maison mais en vain. Arrivée à l’arrêt de bus, la voiture est toujours stationnée à proximité et le conducteur l’observe. L’homme est finalement parti en voyant le bus scolaire arriver.

Les parents de Karine ont rapporté cet incident aux gendarmes après la disparition de Lina.