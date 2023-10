Ancien salarié de Shell, Wopke Hoekstra doit convaincre les députés européens qu’il a la fibre climatique

Pour le commissaire-désigné, ce grand oral sera tout sauf une promenade de santé. II devra convaincre qu’il est l’homme qu’il faut pour le poste, ce dont doutent les détracteurs de Wopke Hoekstra, au regard du profil de l’ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères.

Un candidat qui rassure les conservateurs

Si la question se pose aujourd’hui, c’est parce que le n°2 de la Commission et grand manitou du Pacte vert (ou Green deal), Frans Timmermans a décidé, le 22 août, de quitter ses fonctions pour retourner dans l’arène politique aux Pays-Bas et tirer une liste rouge-verte pour les élections anticipées du 22 novembre prochain.

Pour le remplacer à Bruxelles, le Premier ministre libéral démissionnaire Mark Rutte a proposé le nom de Wopke Hoekstra à la présidente von der Leyen, préféré à l’ex-ministre des Finances, Sigrid Kaag (du parti libéral-progressiste D66). La couleur politique de Wopke Hoekstra, ex-chef de file de l’Appel chrétien-démocrate (CDA) n’est pas étrangère à sa désignation. La Haye a rendu un service à Mme von der Leyen.

Ces derniers mois, le groupe des conservateurs du Parti politique européen (PPE) au Parlement européen bataille pour réduire les ambitions, voire torpiller des propositions législatives du Green deal – récemment, la loi sur la restauration de la nature, prochainement, la législation sur les pesticides. Ursula von der Leyen ne peut pas se permettre de s’aliéner sa famille politique, la plus importante de l’hémicycle, au moment où elle aborde la dernière ligne droite de son mandat et réfléchit à en briguer un second. L’attribution à Wopke Hoekstra de compétences jadis dévolues à Frans Timmermans, bête noire des conservateurs, est donc de nature à apaiser ces derniers. “Pour faire passer la transition verte au PPE, il faut un PPE”, fait observer une source européenne.

Campagne anti-Hoekstra des activistes pour le climat

Plusieurs associations et ONG s’alarment en revanche de cette désignation et mènent campagne contre la confirmation de M. Hoekstra. Jusqu’ici, celui ne s’est en effet pas distingué par ses positions pro-environnement, bien au contraire. Avant d’entrer en politique, en 2017, M. Hoekstra (qui a fêté son 48e anniversaire le 30 septembre) a travaillé pour le géant pétrolier Shell – pour l’anecdote, on rappellera que le commissaire au Climat de la Commission Juncker, le conservateur espagnol Miguel Aria Cañete, était aussi lié au secteur pétrolier. Les opposants du Néerlandais soulignent qu’en tant que ministre des Finances, il freinait la fin de l’exploitation des gisements de gaz à Groningen. Et que, plus tard, le parti CDA, qu’il dirigeait, a bloqué le plan du gouvernement de réduction des émissions d’azote.

Un autre obstacle se dressera devant Woke Hoekstra : son impopularité auprès des députés des pays du Sud. Ceux-ci n’ont pas oublié qu’en mars 2020, quand l’Italie et l’Espagne, payaient un lourd tribut humain et économique à la pandémie de Covid-19, le grand argentier néerlandais avait suggéré que la Commission enquête sur les raisons pour lesquelles ces pays ne disposaient pas des réserves budgétaires pour faire face à cette crise – des propos que le Premier ministre portugais Costa avait qualifiés de “répugnants”.

Qui composera la nécessaire majorité des deux tiers ?

Les socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D) ont prévenu fin août M. Hoekstra qu’il devait s’attendre “à une audition musclée”. Jusqu’à faire chuter le candidat ? La menace est atténuée par le fait que, le 3 octobre, c’est le vice-président (S&D) de la Commission, Maros Sefcovic, désigné nouveau M. Green Deal, qui sera auditionné. Le PPE et le S&D se tiennent par la barbichette.

Pour être confirmé, M. Hoekstra doit obtenir une majorité des deux tiers de la commission Envi. Il devrait obtenir les voix de la “majorité von der Leyen” : le PPE, des libéraux de Renew et les S&D. Qui des Verts, ou des Conservateurs et réformistes européens (ECR) fera l’appoint ? Les réponses de M. Hoekstra aux questions des députés diront de qui il recherche les suffrages.