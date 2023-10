Dans les Dolomites, les grottes frigos des producteurs de pommes : "Je ne sais pas si on n’a pas un peu exagéré ?"

“Cueillez seulement les plus belles, les autres doivent encore rougir un peu”, insiste-t-il auprès des équipes qui prennent les fruits des arbres basses tiges. Dans cette vallée, située au Nord de Trente, les mois de septembre et octobre représentent le moment clef de toute l’année, celui qui va influencer le revenu des familles de quatre mille producteurs rassemblés au sein du consortium Melinda. “Nous devons planter les types de pommiers que nous indique le consortium pour satisfaire le marché, explique Ruggero. “Les pommes de mon enfance, plus rustiques, n’existent plus. Maintenant les consommateurs veulent des pommes belles et rouges, alors nous avons désormais la Fuji, la Rustique sucrée, la Reinette du Canada. Elles sont plus rentables, mais bon il reste encore la Golden ! ”

Six mille cinq cents hectares de pommiers sont plantés au pied des Dolomites, produisant un milliard et demi de fruits cueillis à la main chaque automne. ©Valérie Dupont

La vallée des pommes

Avec la Pologne, l’Italie est le plus grand pays producteur d’Europe : plus de deux millions et demi de tonnes de pommes. La vallée du Non produit un quart de cette quantité. Six mille cinq cents hectares de pommiers plantés au pied des Dolomites, un milliard et demi de fruits cueillis à la main chaque automne. “Désormais, c’est presque un produit industriel, les quatre mille producteurs sont réunis en seize coopératives qui représentent le consortium Melinda”, explique Filippo Iob qui vient d’apporter dix tonnes de reinettes à l’entrepôt de stockage. “On stocke la plupart de nos pommes dans ces grands entrepôts frigos construits dans la vallée dans les années nonante, mais on doit réduire nos coûts liés à la récolte et à la conservation”, précise-t-il.

En levant les yeux, on aperçoit les majestueuses Dolomites, un frigo naturel vieux de cent nonante millions d’années. Le groupe minier qui extrait la dolomie, un matériel inerte qui sert à la construction, a donc proposé aux agriculteurs d’utiliser les grottes creusées dans la roche pour extraire les pierres. Fabrizio Conforti, ingénieur des sols, conduit le camion qui pénètre dans la galerie. “Au-dessus de la couche de dolomie, on trouve des roches qui contiennent une quantité importante d’argile. Grâce à cela ces galeries sont totalement étanches à l’humidité. C’est unique dans l’arc alpin. Donc ici, nous avons à peu près trois cents mètres de roches argileuses au-dessus de nos têtes. ”

Endormir les pommes

Les grottes creusées par l’exploitation minière sont devenues des caves à pommes. Après plusieurs années de tests, les producteurs ont approuvé l’idée car les fruits conservent toutes leur qualité. Désormais, les camions chargés de pommes arrivent directement des vergers et entrent dans la montagne pour déposer leurs précieux chargements. “Chaque grotte fait vingt-cinq mètres de long, onze de large et douze de hauteur, on réussit à stocker deux mille huit cent de ces énormes caissons qui contiennent les pommes”, explique l’ingénieur Fabrizio Conforti.

Actuellement quarante mille tonnes de pommes, soit dix pour-cent de la production, sont conservées dans trente-quatre grottes souterraines, mais l’objectif du groupe Melinda est d’augmenter ce nombre. “La montagne offre une température interne de douze degrés toute l’année, et donc abaisser à un degré constant la température des grottes coûte beaucoup moins cher que les entrepôts frigos construits dans la vallée sous le soleil, explique l’ingénieur. De plus en abaissant le niveau d’oxygène et en augmentant légèrement le niveau d’azote, on crée les conditions parfaites pour “endormir” les pommes ! ” Les fruits reposent ainsi tranquillement au cœur des Dolomites.

L’idée a permis de réduire la consommation du consortium de vingt-sept mille mètres cubes d’eau, et d’épargner l’émission de 400 tonnes de CO2, soit 30 % en moins que les émissions générées par leurs entrepôts frigorifiques, qui sont maintenant recouverts de panneaux solaires. Sans oublier la réutilisation des galeries creusées dans la montagne par les carriers. Une belle histoire d’économie circulaire.