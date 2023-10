Après l'attentat à Ankara, Erdogan s'en prend à l'UE : "La Turquie n'attend plus rien de l'Union européenne"

"S'ils ne font pas marche arrière sur certaines injustices comme l'imposition des visas, qu'ils utilisent comme une sanction latente, s'ils ne corrigent pas leurs erreurs (...), ils perdront intégralement le droit d'exprimer des attentes politiques, sociales, économiques ou militaires de notre part" a-t-il prévenu. "Si l'UE a l'intention de mettre fin au processus d'adhésion qui n'existe que sur le papier, ce sera leur décision", a-t-il ajouté.

La colère du président découle par ailleurs du dernier arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a épinglé cette semaine la Turquie : elle lui reproche d'avoir condamné un homme pour appartenance à une organisation terroriste armée en se fondant sur sa simple utilisation de l'application de messagerie cryptée ByLock.

ByLock est considérée par Ankara comme l'outil de communication privilégié des responsables présumés du putsch manqué de 2016, qui a fait 250 morts et a été suivi d'arrestations massives et de purges sans précédent dans l'histoire moderne de la Turquie.

Le gouvernement turc a attribué le putsch manqué à l'organisation Fetö (acronyme utilisé par Ankara pour désigner le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen) dont il était autrefois l'allié.

"La décision de la CEDH est la dernière goutte qui a fait déborder le vase" a continué M. Erdogan. "Les membres de l'organisation terroriste et leurs partisans qui sont encouragés par cette décision ne doivent pas espérer en vain. Cette décision n'apportera aucun soulagement aux scélérats membres du Fetö".

"La Turquie ne fera aucune marche arrière dans sa lutte contre cette bande de traîtres. Elle ne permettra aucun retour vers le passé" a-t-il insisté.

M. Erdogan s'exprimait quelques heures après une attaque suicide visant le siège de la police et le ministère de l'Intérieur, lors de laquelle les deux assaillants ont trouvé la mort. "Les scélérats qui menacent la paix et la sécurité des citoyens n'ont pas atteint leurs objectifs et ne les atteindront jamais", a-t-il martelé.

En revanche, il n'a fait aucune mention du processus d'adhésion de la Suède à l'Otan, que les députés sont supposés valider lors de cette législature.