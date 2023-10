Italie: nouveau séisme de magnitude 4.0 aux Champs phlégréens

L'épicentre du séisme a été localisé à une profondeur d'environ 3 km entre les villes côtières de Naples et Pozzuoli, selon l'Institut national de Géophysique et de Vulcanologie (INGV).

La région du volcan des Champs phlégréens, entré en éruption pour la dernière fois en 1538 et qui mettrait à risque en cas d'éruption un demi-million d'habitants, est le théâtre depuis plusieurs jours d'un essaim sismique - succession de secousses de faible magnitude.

Mercredi, un autre séisme de magnitude 4,2, le plus fort depuis 40 ans dans cette zone, avait notamment été signalé, et le directeur de l'INGV Mauro Di Vito avait jugé "possible que des secousses de plus grande intensité se produisent".