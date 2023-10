La recrudescence des punaises de lit en France: le fléau qui démange et dérange

Les petits insectes suceurs de sang avaient disparu des couchages français dans les années 1950. Ils sont réapparus dans les années 1990, non pas à cause d'un manque d’hygiène ou de mauvais entretien, mais de la multiplication des voyages, du développement du tourisme et de la résistance croissante des nuisibles aux insecticides. Une enquête réalisée en juillet par Ipsos pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire française (Anses) indique ainsi que 11 % des foyers ont été infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022. L’Anses révèle également que le phénomène touche tous les milieux socio-économiques.

Mais éradiquer les nuisibles de son logement, une tâche compliquée bien souvent déléguée à des professionnels, peut représenter un problème financier pour les ménages les plus modestes. Coût moyen de l’opération : 866 € selon l’Anses, qui note que “le niveau de revenu est un facteur de persistance de l’infestation”.

Psychose à l’approche des JO

Même si le phénomène ne concerne pas que la France, il n’en reste pas moins que la recrudescence des punaises de lit est une mauvaise publicité pour le pays, qui accueille la Coupe du monde de rugby en ce moment, et les Jeux olympiques l’été prochain.

”Il faut agir”, insiste le Premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire (PS). “Je demande à la Première ministre Elisabeth Borne d’organiser des Assises de la lutte contre les espèces invasives (les punaises de lit n'en sont pas une, NdlR). Il s’agit d’un problème de santé publique où tous les acteurs doivent être mis autour de la table. C’est aux propriétaires et assureurs d’assumer la prise en charge des frais pour se débarrasser de ces nuisibles. Idem pour la prise en charge psychologique souvent nécessaire après une telle infestation. À Paris, ces coûts sont pris en charge pour les foyers les plus modestes.”

Polémique télévisuelle

Pour l’opposition, la majorité présidentielle a pris la problématique à la légère. Deux plans ont bien été lancés, en 2020 et en 2022, mais il s’agissait principalement d’information et de sensibilisation.

Du côté de l’exécutif, seul le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a réagi après que la présence de punaises de lit dans des trains et le métro parisien a été signalée par des voyageurs, ce qui a été démenti par les différents opérateurs de transports en commun. Clément Beaune les réunit cette semaine, “pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs, pour rassurer et protéger”.

Ce sujet a par ailleurs fait l’objet d’une vive polémique en France après que l’animateur vedette d’une chaîne de télévision a demandé à un expert, en direct, s’il y avait un lien entre la recrudescence des punaises de lit et l’immigration. Outrées, des personnalités politiques, allant de la gauche radicale à la majorité présidentielle, ont saisi le régulateur des médias, l’Arcom. “Je n’accepterai jamais les discours de haine dans les médias comme ailleurs. Il ne faut rien laisser passer”, a annoncé Bérangère Couillard, ministre chargée de la lutte contre les discriminations.