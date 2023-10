Lors d'une réunion "historique" à Kiev, les Européens se défendent d’être las d’aider l’Ukraine

“Oui, nous continuerons à soutenir l’Ukraine”, a insisté M. Borrell, dans l’espoir de dissiper toute inquiétude à ce sujet. Il s’agit de montrer “que l’Ukraine fait partie de la famille européenne” et de “donner aussi à la Russie le message qu’elle ne doit pas compter sur notre lassitude”, a souligné Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères. Une réponse directe à Moscou qui assurait, justement, lundi que la “lassitude du soutien complètement absurde au régime de Kiev va s’accroître dans différents pays, notamment aux États-Unis.”

Ce week-end, le Congrès américain a évité in extremis la paralysie de l’administration fédérale des États-Unis, en votant un budget qui exclut… l’aide à l’Ukraine demandée par la Maison-Blanche. “Vous pouvez compter sur notre soutien. Nous ne nous déroberons pas”, a tenu à assurer le président américain Joe Biden, dans un message adressé aux alliés des États-Unis et à Kiev. “Je ne peux pas imaginer qu’il en aille autrement”, a déclaré, lundi, Mme Colonna. Son homologue ukrainien Dmytro Kuleba refusait également d’envisager le moindre désistement américain. “Je pense que c’était un incident”, a-t-il expliqué, rappelant que ce qui est en jeu “c’est la stabilité et la prévisibilité de notre monde”.

Robert Fico, un nouvel Orban ?

L’enjeu pour les Européens était en tout cas de donner tort aux prédictions de Moscou, du moins en ce qui les concerne. Or toujours ce week-end, Robert Fico, figure prorusse et hostile à l’aide à l’Ukraine, raflait la victoire aux élections législatives en Slovaquie. Pour gouverner, il devra former une coalition, vraisemblablement avec le parti de gauche Hlas, qui soutient, lui, l’aide militaire à l’Ukraine. Néanmoins, avec le retour au pouvoir de Robert Fico – dont un des messages de campagne était “Plus une munition” pour l’Ukraine –, la Slovaquie risque bien si ce n’est de briser, du moins de bousculer, les rangs européens sur la question ukrainienne.

Voilà qui ferait les affaires du Premier ministre hongrois Viktor Orban, le seul des chefs d’État et de gouvernement européens à afficher une position ambivalente à l’égard de Kiev, voire un penchant prorusse. Budapest bloque d’ailleurs toujours une tranche de 500 millions d’euros destinée à financer la livraison d’armes à l’Ukraine, pestant contre le fait que cette dernière ait qualifié la banque hongroise OTP de “sponsor de la guerre” menée par Moscou. Selon Politico, cette affaire serait sur le point d’être réglée. Mais Viktor Orban ne continuera pas moins à défier la politique de l’Union et serait certainement galvanisé par l’arrivée d’un allié tel que Robert Fico.

La Hongrie n’a d’ailleurs pas daigné envoyer son ministre à Kiev lundi, y dépêchant plutôt un secrétaire d’État adjoint. Bien plus notable était l’absence du ministre polonais, Zbigniew Rau, représenté par son adjoint. Un signe de la dégradation des relations entre la Pologne et l’Ukraine ? M. Rau inaugurait à Varsovie une conférence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les droits de l’homme, nous assure-t-on. Il fut un temps où la Pologne n’aurait pas raté une telle occasion de soutenir Kiev au plus haut niveau politique. Mais ça, c’était avant que la question du transit des céréales ukrainiennes par le territoire de l’UE ne brouille ses relations avec Kiev.

Des décisions complexes à venir

“Nous approchons d’une phase critique, où si des pas décisifs ne sont pas faits, des doutes peuvent émerger quant à notre détermination à soutenir l’Ukraine jusqu’à la victoire”, a mis en garde le ministre lituanien Gabrielius Landsbergis. “La victoire” de l’Ukraine face à la Russie “dépend” de la coopération entre Kiev et l’Union européenne, a rappelé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé ce 2 octobre aux ministres des Vingt-sept.

Informelle, la réunion de lundi n'était pas adaptée à la prise de décisions concrètes. Plusieurs ministres ont néanmoins profité de l’occasion pour vanter leurs initiatives bilatérales pour aider Kiev. Un soutien pour la reconstruction d’une église de la part de l’Italie, l’organisation d’un événement sur le déminage par la Croatie,… Mais des décisions difficiles restent à prendre au niveau européen.

Se trouve notamment sur la table la proposition de Josep Borrell de prévoir une enveloppe de 5 milliards d’euros par an, sur quatre ans, pour l’aide militaire à l’Ukraine. L'idée est d’offrir plus de prévisibilité à Kiev, alors que jusqu’ici, les fonds ont été alloués au coup par coup via la Facilité européenne pour la paix. Mais les discussions patinent en même temps que celles sur la révision du budget pluriannuel européen (2021-2027), dans laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévu 50 milliards d’euros pour Kiev. Pendant ce temps, les États membres peinent toujours plus à imaginer de nouvelles sanctions à infliger à Moscou, sans trop se pénaliser eux-mêmes – le dernier paquet de mesures adopté remonte déjà à juin. Tout comme ils galèrent à trouver les moyens de se servir des avoirs russes gelés pour aider l’Ukraine à se reconstruire.

Surtout, fin octobre, la Commission devrait présenter son rapport sur l’élargissement de l’Union européenne, notamment à l’Ukraine, pays candidat à l’adhésion. Il reviendra ensuite aux Vingt-sept de décider, sans doute au sommet de décembre 2023, s’ils passent à l’étape suivant de ce processus et ouvrent les négociations à ce sujet avec Kiev. “Le plus grand engagement de sécurité que l’UE peut donner à l’Ukraine est l’adhésion”, a rappelé Josep Borrell. Pour sa part M. Kuleba a souligné lundi que cette réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept à Kiev s’est tenue “au sein des futures frontières de l’Union européenne.”