Un couple vend un masque africain pour 150 euros à un antiquaire et passe à côté de 4,2 millions d’euros

À lire aussi

Mais le 24 mars 2022, l’homme découvre dans les pages du Figaro que ce masque allait être présenté à une vente aux enchères exceptionnelle. L’objet est en effet un masque Fang de la société secrète du Ngil d’une grande rareté. Seule une dizaine d’autres exemplaires du même genre sont connus et répertoriés parmi les musées et les collections d’Occident. “Les rites traditionnels de justice coutumière de la société Ngil furent abandonnés dans les années 1920, ce qui mit un terme à la création des instruments de cette institution”, explique le magazine Interencheres. Et la rareté de l’objet a séduit les acheteurs présents dans la salle, car le masque a été vendu pour la coquette somme de 5,25 millions d’euros.

Face à un tel écart, le couple déclare avoir été trompé par le professionnel. Ils sont persuadés qu’il devait avoir parfaitement conscience de la valeur réelle de cet objet d’exception et qu’il le leur a volontairement caché. L’antiquaire n’a en effet pas exposé l’objet dans sa boutique et a réalisé une datation au carbone 14 coûtant 600 euros, soit quatre fois le prix auquel il a acheté le masque. Il a ensuite confié l’objet à un ethnologue et l’a présenté à l’hôtel des ventes de Montpellier. L’œuvre sera mise à prix à 300 000 euros.

À lire aussi

Pour Me Mansat-Jaffré, l’avocat du couple, il est possible d’annuler cette vente. La jurisprudence française comprend une affaire similaire dans laquelle des tableaux de Nicolas Poussin avaient été vendus à bas prix alors qu’ils étaient attribués à des auteurs mineurs par des experts. Après leur authentification et de nombreuses procédures, ils ont finalement pu annuler la vente et récupéré leurs biens.

Le principe invoqué dans cette affaire fait référence à l’article 1110 ancien du Code civil français. Celui-ci stipule que l’”erreur” du vendeur peut être invoquée pour entraîner la nullité d’un contrat de propriété si cette erreur porte sur la “substance” de l’objet de ce contrat. Pour les tableaux de Poussin, l’erreur portait bien sur la “substance” du tableau, soit son authenticité. Me Mansat-Jaffré souhaite faire valoir ce même principe en faisant appel à l’article 1132 nouveau du Code civil et aux trois “arrêts Poussin” de la Cour.

À lire aussi

L’avocat précise que ses clients n’ont “jamais douté de l’absence de valeur du masque” et ont donc bien agi sous l’emprise de l’erreur en le vendant pour 150 euros. L’antiquaire a été assigné en justice et Me Mansat-Jaffré a demandé la saisie sur les comptes du professionnel du produit de la revente, qui s’élève à “3,1 millions d’euros, après déduction des frais et de l’impôt sur la plus-value”. Le 28 juin, la cour d’appel de Nîmes, a autorisé le blocage de cette somme.